Auf unserer einjährigen Reise gen Osten entstand dieses Foto, welches uns aufgrund der nächtlichen Begegnung mit einem großen Wolfsrudel in Erinnerung bleiben wird. Nach einer ereignisreichen Fahrt über einen der gefährlichsten Pässe der Welt (Abano Pass) sind wir in Tuschetien angekommen und haben am Rande eines Waldes unser Lager aufgeschlagen.

Eine Vollmondnacht und das ständige Geheule der Wölfe – nur wenige Meter von unserem Fahrzeug entfernt – erfüllte all unsere Erwartungen an die georgische Wildnis.

© Anton Hofmann

Schicken auch Sie uns Ihr schönstes Urlaubsbild. Hier geht's zum E-Mail-Formular.