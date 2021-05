Liebe Userinnen, was hat Ihnen aus einer gewalttätigen Beziehung geholfen? Welche Lücken sehen Sie im System?

Jede fünfte in einer Beziehung lebende Frau in Österreich erlebt körperliche Gewalt durch ihren Partner, die Pandemie verschärfte die Lage für betroffene und gefährdete Frauen zusätzlich. Neun Frauen wurden dieses Jahr in Österreich bereits ermordet, sie alle starben durch die Hand ihrer Partner oder Ex-Partner.

Nun präsentierte die Regierung ein Maßnahmenpaket, das Präventionsbeamte in jeder Polizeiinspektion, ausführliche Motivforschung nach Gewalttaten und mehr Fallkonferenzen vorsieht. Maßnahmen, die Vertretern von Gewaltschutzorganisationen nicht weit genug gehen. Mehr als 6.000 Fälle pro Jahr betreut allein die Wiener Interventionshilfe gegen Gewalt in der Familie – auf einen Berater kommen bis zu 300 Opfer. Das macht eine nachhaltige und langfristige Betreuung schwierig. Daher fordern sie 228 Millionen Euro Jahresbudget und zusätzlich 3.000 weitere Opferschutz-Arbeitsstellen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meint dazu: "Am Geld wird es nicht scheitern."

Konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation macht auch Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, im Gespräch mit dem STANDARD: "Es wäre wichtig, dass Frauen und Kinder nach einer Wegweisung, wenn der Täter nicht aufgefunden wird, polizeilichen Personenschutz bekommen. Dass sie in der Zeit, wo der Täter flüchtig ist und keine Wegweisung stattfinden kann, wirklich Personenschutz bekommen. So wie andere prominente Menschen auch, die Personenschutz bekommen, müssen auch Frauen in dieser Zeit geschützt werden – wo der Täter jederzeit auflauern und sie ermorden kann."

Was hat Ihnen, liebe Userinnen, in der Situation geholfen?

Wenn Sie in Ihrer Beziehung Gewalt ausgesetzt waren: An welche Stellen haben Sie sich gewandt? Wie hilfreich fanden Sie das vorhandene Betreuungs- und Hilfsangebot? Was raten Sie aktuell Betroffenen? Und welche konkreten Verbesserungsmaßnahmen wären aus Ihrer persönlichen Erfahrung sinnvoll und wichtig? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 5.5.2021)