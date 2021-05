Immerhin: Bei langen Hosen gibt es meinen Favoriten noch. Die "Marul". Was sie von anderen langen Laufhosen unterscheidet: Nicht nur ich stehe auf die Taschen seitlich an den Oberschenkeln, weiß aber auch, dass es Leute gibt, die das gar nicht mögen. Allerdings trage ich lange Hosen beim Laufen wirklich nur im Winter, bei Temperaturen unter 5 Grad, starkem kalten Wind oder bei langsamen Läufen im Regen. In allen anderen Settings habe ich lieber Luft am Bei. Andere aber sind eben anders.

Und: Ja, ich weiß, dass es auch von anderen Herstellern tolle Hosen gibt.

Aber gerade bei Hosen kann man was Nähte, Textur, Scheuerstellen und Co angeht seine (sehr individuellen) blauen (eher: blutigen) Wunder erleben. Wozu also experimentieren, wenn klar ist, was subjektiv passt?