Wien – Ende April war es wieder einmal so weit: Tausende Landwirte rollten vor dem Europaparlament in Straßburg mit ihren Traktoren an. Was die französischen Landwirte so aufbrachte, war die künftige gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP). Sie brachten den Parlamentariern Botschaften auf Plakaten wie "Grüner ist teurer" oder "GAP 2023, der Tod der Landwirtschaft" mit. Der Vertreter der Weizenanbauer in Frankreich etwa, Eric Thirouin, sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Rückgang der Landwirtschaft sei das Leitmotiv der Pläne – "das ist für uns nicht hinnehmbar".

Es bleibt kompliziert: Die Reform soll die gemeinsame Agrarpolitik grüner, einfacher und gerechter machen und dafür die Hilfen für Landwirte stärker an Umweltauflagen koppeln. Dabei geht es um viele wichtige Fragen: Wie wird die Landwirtschaft in Europa nachhaltiger und krisenfester? Was tun gegen den Verlust der Artenvielfalt? Von geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten sind in den nächsten Jahrzehnten immerhin etwa eine Million vom Aussterben bedroht. Und es geht um viel Geld. Bis 2027 haben die EU-Staaten rund 387 Milliarden Euro für die Landwirtschaft vorgesehen. Über die GAP fließen jährlich rund 2,2 Milliarden Euro öffentliche Gelder in die österreichische Landwirtschaft.

Planung ohne Ziel

Mehrere Umweltschutzorganisationen, die Arbeiterkammer und die Produktionsgewerkschaft kritisieren nun die geplante Umsetzung der GAP durch Österreich. Mit den kürzlich präsentierten Vorschlägen des Landwirtschaftsministeriums ließen sich die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Ziele des europäischen "Green Deal" nicht erreichen, heißt es. Die Planung sei "ohne Ziel", Nachbesserungen und eine öffentliche Anhörung seien notwendig.

"Das weltweite Artensterben ist eine existenzielle Bedrohung und macht auch vor Europa und Österreich nicht halt. Die Intensivierung der Landwirtschaft und die Klimakrise zählen zu den stärksten Treibern", sagt Franz Essl vom Biodiversitätsrat.

Die Intensivierung der Landwirtschaft tage zum Artensterben bei, kritisieren Umweltschützer. Foto: APA/dpa/Felix Kästle

Am 15. April veröffentlichte das Landwirtschaftsministerium seine Interventionsentwürfe für den österreichischen GAP-Strategieplan, den nun die Österreichische Berg- und Kleinbäuerinnen-Vereinigung, Global 2000, Birdlife, Arbeiterkammer, Biene Österreich und der Bioverband Erde und Saat gemeinsam mit der Pro-Ge unter die Lupe genommen haben.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Sechs der acht untersuchten Ziele des Green Deals lassen sich mit den derzeit vorgeschlagenen Maßnahmen nicht erreichen. Denn die vorgeschlagenen Maßnahmen würden sich nicht oder nur geringfügig von jenen Maßnahmen aus vergangenen GAP-Perioden unterscheiden, von denen belegt sei, dass sie "keine nennenswerten Verbesserungen bei den betreffenden Zielen bewirkt hätten", hieß es dazu am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

"Planung im Blindflug"

Vier Green-Deal-Ziele – der Schutz von Bestäubern, die 50-Prozent-Reduktion von Nährstoffverlusten ebenso wie von Pestiziden sowie die Sozialen Rechte – seien gar nicht Teil des Planungsprozesses gewesen. "Solch eine Planung im Blindflug ist nicht nur unprofessionell, sie ist angesichts der Milliarden an Steuergeldern, die an den GAP-Strategieplan geknüpft sind, und angesichts der existenziellen Wichtigkeit der Green-Deal-Ziele völlig inakzeptabel", kritisiert Helmut Burtscher-Schaden, Umweltexperte bei Global 2000.

Die GAP ist mit rund 37 Prozent des Gesamtbudgets der größte Haushaltsposten der EU. Der überwiegende Teil geht in Flächenprämien, ein geringerer Teil in die "Ländliche Entwicklung". In Österreich teilen sich die 2,2 Milliarden Euro aus der GAP zur Hälfte auf die beiden Bereiche auf. (APA, rebu, 4.5.2021)