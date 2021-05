In der Amazon-Serie "Jack Ryan" in der Titerolle zu sehen: John Krasinski. Foto: Prime Video

Wien – Die Amazon-Serie "Jack Ryan" sorgt derzeit für Filmfieber in der Wiener Innenstadt. Am Montag wurde bereits im Bereich von Staatsoper und Stephansplatz gedreht, berichtete "Heute". Der Schauspieler John Krasinski, der in der Titelrolle eines Geheimagenten zu sehen ist, wird laut "Kronen Zeitung" für Dienstag am Set erwartet. Zumindest bis Donnerstag sollen die Dreharbeiten nach mehreren Medienberichten noch in der Bundeshauptstadt laufen.

"Jack Ryan" ist eine Figur des 2013 verstorbenen US-Schriftstellers Tom Clancy, die unter anderem schon 1990 von John McTiernan mit der Verfilmung von "Die Jagd auf Roter Oktober" mit Alec Baldwin auf die Leinwand gebracht wurde. Seit 2018 hat Amazon zwei Staffeln von "Jack Ryan" mit Krasinski in der Hauptrolle produziert. Jugendforscher Philipp Ikrath diagnostizierte gegenüber dem STANDARD angesichts des makelloser Helden ohne Superkraft in der Amazon-Serie einen "richtigen Retro-Flash". (red, 4.5.2021)