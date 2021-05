Hyo-Jung Kang aus Stuttgart und Alexey Popov aus München wechseln in der nächsten Spielzeit an das Haus am Ring

Wechselt vom Stuttgarter Ballett als Erste Solistin nach Wien: Hyo-Jung Kang. Wechselt vom Bayerischen Staatsballett als Erster Solist nach Wien: Alexey Popov.

Wien – Zwei neue Gesichter bereichern künftig das Wiener Staatsballett: Direktor Martin Schläpfer holt die gebürtige Südkoreanerin Hyo-Jung Kang vom Stuttgarter Ballett ans Haus am Ring. Aus München kommt wiederum der aus Moldawien stammende Alexey Popov, teilte man am Dienstag in einer Aussendung mit.

"Es ist mir ein große Freude und Ehre, dass diese beiden außergewöhnlichen Tänzer ab der Spielzeit 2021/22 zum Wiener Staatsballett stoßen werden", so Direktor Martin Schläpfer. Popov wurde in Chisinau, Moldawien, geboren, und schloss 2010 seine Ausbildung an der Waganowa-Ballettakademie in Sankt Petersburg ab. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied des Mariinski-Balletts und wechselte 2016 nach München, wo er 2019 zum Ersten Solisten avancierte.

Hyo-Jung Kang erhielt ihren ersten Ballettunterricht an der Sunwha Art Middle School in ihrer Heimatstadt Seoul und besuchte von 1998 bis 2002 die Kirov Ballet Academy in Washington D.C. Durch ein Stipendium wechselte sie nach Stuttgart, wo sie bereits 2011 zur Ersten Solistin ernannt wurde. (APA, red 4.5. 2021)