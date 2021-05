Ob Ancient auch innerhalb der Community einen Gefallen findet, bleibt noch abzuwarten.

Foto: Counter-Strike

Counter-Strike: Gobal Offensive (CS:GO) greift seit einigen Jahren auf ein bewährtes Konzept zurück. Sieben Spielkarten bilden den aktiven Mappool, der bei allen E-Sportturnieren zur Anwendung kommt. Eigentlich änderte sich dieser mindestens einmal jährlich. Doch dieses Mal dauerte es exakt 768 Tage bis sich der aktive Mappool in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) wieder über eine neue Spielkarte erfreuen konnte.

Das heißt, die E-Sportler und Hobbygamer des wohl noch immer beliebtesten Taktik-Shooter werden zukünftig neue Laufwege und Taktiken auf einer Spielkarte lernen müssen, die eigentlich gar nicht so neu ist.

Mapdürre gebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag veröffentlichte der Twitter-Account von CS:GO eine für die Community lang erwartete Mitteilung. de_Ancient wird zukünftig die Karte de_Train ersetzen. Der Name der neuesten Addition wird den alteingesessen Spieler wohl kein Begriff sein, doch bei genauerer Betrachtung ist offensichtlich, dass es sich dabei um eine der ersten Spielkarten überhaupt im Counter-Strike Universum handelt. Denn Ancient ist eine Neuinterpretation von de_Aztec.

Der Grundriss der Spielkarte Ancient erinnert in großen Teilen an Aztec. Foto: Counter-Strike

Aztec war mit den Spielkarten Dust, Prodigy, Nuke und in späterer Folge Inferno eine der ersten Maps überhaupt, auf denen Turniere ausgespielt worden sind. Durch die Veränderung des Gameplays innerhalb von CS:GO verlor Aztec jedoch an Attraktivität für Spieler. Wenngleich anzumerken ist, dass Ancient nur in ihrem Grundriss und der Farbgebung an Aztec erinnert.

Im Gegenzug wandert de_Train auf die Ersatzbank, und das zum wiederholten Male. Bereits 2014 wurde die Spielkarte aus dem aktiven Mappool gestrichen, um eine Überarbeitung zu bekommen. Dieses Mal stellt sich die Frage, ob die Karte mit den namensgebenden Zügen wieder eine Rückkehr feiern wird.

Denn schon Cobblestone und Cache warten auf die Reintegration, nachdem sie überarbeitet wurden. Ancient wird jedoch nicht sofort in den E-Sportturnieren zu sehen sein, ein genaues Datum für die Premiere steht noch nicht fest. Die Vergangenheit hatte auch gezeigt, dass neue Spielkarten während sie bereits bei Turnieren bei denen mehrere Hunderttausend US-Dollar auf dem Spiel stehen, noch größere Abwandlungen erhalten. Die im Jahr 2019 hinzugefügte Spielkarte Vertigo musste mehrmals abgewandelt werden, bis die E-Sportwelt damit zufrieden war.

Lootbox inklusive

Außerdem entschied sich Valve im Zuge der neuesten Spielkarte auch eine weitere Lootbox einzuführen. In dieser befinden 20 verschiedene Gegenstände. Dabei werden die teuersten kosmetischen Items für über 1000 Euro im Moment auf dem eigenen Steammarkt gehandelt.

Zu guter Letzt bekamen die Hühner, die als kleines Gimmick auf den Maps herum wandeln, Zuwachs: Ab sofort werden auch Hähne zu sehen sein. Bleibt jedoch abzuwarten, ob dies eine Änderung ist die ein E-Sporttitel auch notwendigerweise gebraucht hat. (fpz 03.05.2021)