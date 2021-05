Welches Werk von Erich Fried steht in Ihrem Bücherregal? Foto: imago images/Rolf Zöllner

100 Jahre wäre der österreichische Lyriker, Essayist und Übersetzer Erich Fried heute geworden. Zwar ist er einer breiten Öffentlichkeit besonders durch seine Liebesgedichte ein Begriff – kaum einer, dem der Klassiker der Liebeslyrik "Was es ist" nicht bei einer Hochzeitsfeier oder in einem Poesiealbum untergekommen ist. Doch Fried, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft Ende der 30er-Jahre ins Londoner Exil fliehen musste und dort bis zu seinem Tod 1988 blieb, machte sich schon lange davor als politischer Schriftsteller und Lyriker einen Namen – mit Gedichtbänden, Essays und seinem einzigen Roman "Ein Soldat und ein Mädchen". Zeitlebens widmete er sich den großen Themen: dem Kampf gegen Faschismus und Unterdrückung, dem Leben, der Liebe, der Schuld und der Hoffnung – und schlug dabei auch leise Töne an:

Ihre liebsten Zeilen von Erich Fried?

Was empfehlen Sie Fried-Neulingen? Was schätzen Sie an seinen Gedichten? Haben Sie seinen Roman gelesen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 6.5.2021)