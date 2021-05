Der Flash Player ist einfach nicht totzukriegen. Foto: STANDARD

Einst als eine wichtige Technologie für Spiele und Videos im Web durchaus populär, war Flash in späteren Jahren vor allem für eines bekannt: schwere Sicherheitslücken. Insofern wurde das offizielle Ende für die Technologie von so manchen Beobachtern regelrecht herbeigesehnt. Anfang des Jahres war es dann so weit, Adobe stellte jeglichen Support ein. Große Browser hatten den Flash Player ohnehin schon vorher von Haus aus deaktiviert und ihn mittlerweile auch vollständig entfernt oder blockiert.

Reste verbleiben

Damit sollte die Angelegenheit eigentlich abgeschlossen sein. Allerdings eben nur "sollte". Denn wie sich zeigt, treibt der Flash Player als eine Art Softwarezombie weiter auf manchen Windows-Rechner sein Unwesen. Dem will Microsoft nun mit einem kommenden Update ein Ende bereiten.

Im Juni soll das Update KB4577586 auf allen aktuellen Windows-Rechnern installiert werden. Dessen Aufgabe: den Flash Player restlos entfernen. Die entsprechende Aktualisierung stand schon bisher optional zur Verfügung, nun soll sie aber im Rahmen des Patch-Days eben auf sämtlichen Systemen eingerichtet werden, wie aus einer Aktualisierung des betreffenden Blogpostings von Microsoft hervorgeht.

Schrittweise

Weiter im Plan geht es dann im Juli, wenn die Flash-Entfernung auch auf älteren Windows 10-Systemen (1507 und 1607) vorgenommen werden soll. Zum selben Zeitpunkt soll die Software auch aus Windows 8.1, Windows Server 2021 und Windows Embedded 8 Standard gelöscht werden.

Die entsprechende Aktualisierung entfernt übrigens nicht nur den Flash Player, sie blockiert auch seine Wiederkehr. Eine anschließende Installation der Software ist also selbst auf expliziten Wunsch nicht mehr möglich. (apo, 4.5.2021)