Tagesüberblick Coronavirus

EU-Arzneimittelbehörde startet Prüfverfahren für chinesischen Impfstoff, 1.394 Neuinfektionen in Österreich

Biontech-Zulassung für Jugendliche in USA in Sicht. Zahl der Schwerkranken in Israel auf Zehnmonatstief gesunken. Die Ausreisetestpflicht in Tirol endet mit 5. Mai. Die Corona-News des Tages im Überblick