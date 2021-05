Thema des Tages Frauenmorde in Österreich: Versagt die Regierung?

Neun Frauen sind im Jahr 2021 in Österreich bereits ermordet worden, fünf sind dem Tod nur knapp entronnen. Und diese Taten sind nur die Spitze des Eisbergs. Die österreichische Regierung hat nun nach einem Gipfeltreffen Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen angekündigt. Wieso diese Versprechen auf scharfe Kritik stoßen und wie Femizide in Österreich wirklich verhindert werden könnten, erklären Lara Hagen und Beate Hausbichler vom STANDARD. (red, 4.5.2021)