Außerdem eine Dokumentation über die Lebensader Gerlitzen, die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" und Daniel Auteuil in "Die brillante Mademoiselle Neila"

Vor allem Menschen in vernachlässigten Arbeitervierteln sind den falschen Versprechen der Brexit-Befürworter auf den Leim gegangen und bereuen jetzt ihr Votum – das "Weltjournal+" um 23.05 Uhr in ORF 2 zeigt, warum das passiert konnte. Foto: ORF/VPRO

19.40 REPORTAGE

Re: Durchhalten in der Krise – Die Pandemie und die Psyche Je länger der Lockdown währt, desto mehr leiden vor allem junge Menschen, Familien und solche mit psychischen Vorerkrankungen. Was hilft in der Krise? Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Abgelaufen? Weggeworfen! Lisa Gadenstätter macht sich auf eine Rundreise durch Österreich und spürt den Auswirkungen des Mindesthaltbarkeitsdatums nach, das sich auf beinahe allen verpackten Waren befindet. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Heimat Österreich: Im Süden der Nockberge – Lebensader Gerlitzen Das alte bergbäuerliche Leben ist über dem Ossiacher See in Kärnten noch an vielen Orten lebendig. Dafür sorgen die Bewohner. Bis 21.05, ORF 3

20.15 IDENTITÄRE UND CO

Die Neue Rechte – Der Wahn vom homogenen Volk Sie geben sich konservativ, bürgerlich und intellektuell. Und sie wollen keine Nazis und Faschisten sein, doch viele sind nichts anderes. Jahrzehntelang steckte die Neue Rechte fast unbemerkt in der Nische, doch mittlerweile sind ihre führenden Köpfe allgemein bekannt. Bis 21.00, 3sat

21.20 KUPPELSHOW

Bauer sucht Frau – Die zweite Chance Arabella Kiesbauer gibt Bauern, die leer ausgegangen sind, eine neue Chance. Bis 22.35, ATV

22.00 PROFESSOR UND STUDENTIN

Die brillante Mademoiselle Neila (Le brio, F/B 2017, Yvan Attal) Bei den Studenten ist Professor Mazard (Daniel Auteuil) als Chauvinist und Rassist bekannt. Um eine Entlassung zu vermeiden, soll er als Mentor für Neïla (Yves Attal) auftreten, eine Studentin mit maghrebinischen Wurzeln. Konflikte sind vorprogrammiert. Bis 23.50, Servus TV

22.05 TALK

Milborn Spezial: Die Causa Wolfgang Fellner – Jetzt sprechen die Frauen Schwere Vorwürfe gegen Medienmacher Wolfgang Fellner stehen im Raum. Jetzt melden sich zwei ehemalige Mitarbeiterinnen zu Wort: Raphaela Scharf, einst Moderatorin bei oe24.TV, und Katia Wagner, früher Leiterin des E-Commerce-Bereichs bei oe24. Bis 22.50, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Schottland – unbeugsam und unabhängig Die Wahlen Anfang Mai gelten als Stimmungsbarometer, ob die Schotten neuerlich die Unabhängigkeit von Großbritannien und in weiterer Folge die Rückkehr in die EU anstreben. Bis 23.00, ORF 2

22.50 DISKUSSION

Pro und Contra: Sexismus im Alltag – Wann wird es gefährlich? Es diskutieren Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski, Ex-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat, Rechtsanwalt Manfred Ainedter, Maria Rösslhumer vom Verein Autonomer Österreichischer Frauenhäuser und Romeo Bissuti, Obmann des Anti-Gewalt-Vereins White Ribbon. Bis 0.00, Puls 4

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Brexit – späte Reue Am 23. Juni 2016 stimmten 52 Prozent für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Jetzt bekommen viele die Nachteile des Brexits zu spüren, und manche von ihnen bereuen ihr Votum. Bis 23.50, ORF 2