Unbesorgt shoppen, das wünschen sich viele. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Spätestens in der kommenden Woche, vielleicht aber schon zum Wochenende soll es in Deutschland Lockerungen und mehr Rechte für jene geben, die bereits zweimal geimpft sind.

Darauf hat sich die Koalition aus Union und SPD grundsätzlich geeinigt, es soll noch in dieser Woche die Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats erfolgen.

Geplant ist, dass für vollständig Immunisierte die derzeit gültigen Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen wegfallen. Sie müssen auch beim Einkaufen oder beim Friseur keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Allerdings gilt weiterhin die Maskenpflicht, auch an Abstandsregeln müssen sich Geimpfte halten.

Sinkende Zahlen

Jedoch wollten viele Länder nicht auf diese bundesweite Richtlinie warten und preschten vor. In Baden-Württemberg etwa dürfen zweifach Geimpfte ohne Test in Tiergärten, in Bayern sind Personen nach dem zweiten Piks negativ Getesteten gleichgestellt.

Auch Brandenburg lässt Geimpfte ohne Test zum Friseur, stellt dafür aber eine Bedingung: Der Impfstoff muss in der EU zugelassen sein, Sputnik zählt dazu nicht.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Deutschland in den vergangenen Tagen gesunken, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 141, eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 167.

Die Polizei warnt, dass immer mehr gefälschte Impfpässe im Umlauf sind. Zum Teil werden sie nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz über den Messengerdienst Telegram für 99 bis 250 Euro angeboten. (4.5.2021)