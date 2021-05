Die Lustenauer Austria steht hinten drin. Foto: imago images/Geisser

Lustenau – Fußball-Zweitligist Austria Lustenau hat sich nach knapp neun Monaten wieder vom deutschen Trainer Alexander Kiene getrennt. Die Vorarlberger reagierten damit auf die sportliche Talfahrt, von 13 Partien im Kalenderjahr 2021 wurden nur zwei gewonnen. Aktuell steht die Austria auf Rang 14 von 16 Teams. Einen Absteiger gibt es in dieser Saison zum vierten Mal in Folge nicht, wie am Dienstag ebenfalls bekannt wurde.

Bis zum Saisonende soll das Team von Sportkoordinator Alexander Schneider und Amateure-Trainer Michael Kopf betreut werden. (APA, 4.5.2021)