Whatsapp dürfte in absehbarer Zeit ein neues Feature zum Check von Sprachnachrichten bekommen. Foto: Imago

Der weltweit meistgenutzte Messenger Whatsapp bekommt wohl in absehbarer Zeit eine neue Funktion, mit der sich User unter anderem den einen oder anderen peinlichen Moment ersparen könnten. Wie WABetaInfo entdeckt hat, testen die Entwickler derzeit eine Anpassung, die es ermöglicht, Sprachnachrichten vor dem Versand zu prüfen.

Statt eine Aufnahme direkt zu verschicken oder umständlich in einen anderen Bereich der App wechseln zu müssen, taucht nun beim Aufnahmen direkt eine "Überprüfen"-Schaltfläche auf. Tippt man diese an, so kann man sich anhören, was man gerade aufgezeichnet hat.

So sieht das Feature derzeit aus. wabetainfo

Beispielsweise lässt sich so prüfen, ob Gesagtes trotz lautem Hintergrundlärm gut zu verstehen ist. Wer ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, kann so auch noch einen Moment überlegen, ob er oder sie die Botschaft wirklich verschicken will. Und es vermindert zumindest die Chance, dass eine versehentlich in der Hosentausche aufgezeichnete Sprachbotschaft auch tatsächlich verschickt wird.

Laut WABetaInfo ist die Einführung dieser Funktion bereits beschlossene Sache. Es bleibt aber abzuwarten, ob sie dauerhaft aktiviert ist oder optional zur Verfügung stehen wird. Unklar ist auch, wann sie auf Whatsapp für Android und iOS Einzug halten wird. (red, 4.5.2021)