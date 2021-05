Thiem überstand seinen Madrid-Auftakt. Foto: EPA/Juanjo Martin

Das Comeback von Dominic Thiem auf der Tennis-ATP-Tour ist gelungen. Der Weltranglistenvierte setzte sich am Dienstag in der zweiten Runde des Masters-1000-Events in Madrid gegen den US-Amerikaner Marcos Giron souverän 6:1,6:3 durch. Es war das erste Duell mit dem Erstrunden-Bezwinger des Spaniers Pablo Andujar. Thiem war zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattet und bekommt es im Achtelfinale mit dem Australier Alex de Minaur zu tun, der den Südafrikaner Llyod Harris besiegte.

Harris gab beim Stand von 2:6,0:3 aus seiner Sicht auf. Damit kommt es für Thiem nicht zur Revanche mit dem Ranglisten-54., dem er vor seiner rund eineinhalbmonatigen Turnierpause am 16. März in der zweiten Dubai-Runde mit 3:6,4:6 unterlegen war. Gegen De Minaur hat Thiem noch eine weiße Weste, zweimal bei den US Open (2017 und 2020) relativ klar in drei Sätzen gewonnen und zudem einmal im Davis Cup (2018) in vier Sätzen.

Traumstart

Gegen Qualifikant Giron hatte das ÖTV-Aushängeschild vor allem im ersten Satz überhaupt keine Probleme und setzte sich dank Breaks zum 3:1 und 5:1 klar durch. Im zweiten Durchgang nahm der Niederösterreicher seinem Gegner zum 2:1 den Aufschlag ab und im abschließenden Game zum 6:3 noch einmal. Dabei verwertete die Nummer drei des Turniers nach fast 58 Minuten den vierten Matchball.

"Dass Giron gestern 3:26 Stunden gespielt hat, hat mir sicher in die Karten gespielt. Generell bin ich recht zufrieden mit dem ersten Auftritt", analysierte der ÖTV-Star im Sky-Interview. Dass er die Bedingungen in Madrid gut kenne und die dortige Höhenlage ihm entgegenkomme, habe ihm auch geholfen. "Für mein erstes Match nach so langer Zeit war es sehr gut", betonte Thiem. Der Comeback-Sieg gelang ihm ausgerechnet am 23. Geburtstag seiner Freundin Lilli Paul-Roncalli. "Besser zu gewinnen an ihrem Geburtstag als zu verlieren", sagte Thiem.

Erwartungen gedämpft

In Madrid stand der Lichtenwörther bereits zweimal im Finale, diesmal gibt er sich auch mit kleineren Brötchen zufrieden. "Die Erwartungen vor dem Turnier waren sehr niedrig. Für mich ist in Madrid jedes Match, jeder Sieg, ein Erfolg. Deshalb bin ich glücklich, wie ich gestartet bin." Am Mittwoch hat Thiem spielfrei, das Duell mit De Minaur folgt erst am Donnerstag. "Ich will den Tag gut nützen zu trainieren, damit ich noch besser reinkomme, um dann so gut es möglich ist gegen De Minaur zu spielen", so Thiem. (APA, 4.5.2021)