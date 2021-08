Gurtpflicht



Die Berlinerin Yara Jentzsch Dib erkannte schon 2015, dass es sich mit Handys nicht anders als mit Hunden verhält: Legt man sie nicht an die Kette, sind sie schneller aus dem Sichtfeld, als einem lieb ist. Also entwickelte sie mit ihrem Label Xouxou Accessoires fürs Smartphone, die auch noch gut aussehen – so wie die Handyhülle und der -gurt von Xouxou (68 Euro). Um den Hals baumelnd bleibt das Smartphone nicht nur in Griffnähe, es wird auch zum Begleiter in allen Lebenslagen. Und dank des Gurts dürfte sich auch die Frage nach der Strapazierfähigkeit des Accessoires erledigt haben. (Anne Feldkamp)

www.xouxou.com