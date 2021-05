Antisemitismus

103 Postings

Experten zu umstrittenem Lueger-Denkmal: "Die Statue am Sockel muss weg"

Die Plattform "Aufstehn" ließ Experten Forderungen an die Stadt Wien zur Umgestaltung des Lueger-Denkmals ausarbeiten. Was aus ihrer Sicht am Dr.-Karl-Lueger-Platz passieren soll