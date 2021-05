Die gebürtige Deutsche über ihren Quereinstieg in den Boxsport, die große Klappe von Muhammad Ali und unrealistische Kampfszenen in Boxfilmen

Die Wahlwienerin gewann sechs Weltmeisterschaften, die World Boxing Federation hat sie 2019 zum Female Fighter of the Year gekrönt. Nicole Wesner entdeckte mit 32 Jahren den Boxsport, bis heute kann sie keine Niederlage verbuchen. In der 13. Folge des STANDARD-Podcasts erklärt Nicole Wesner im Gespräch mit Anne Feldkamp und Michael Hausenblas, warum Emotionen im Boxring nichts zu suchen haben, wieso sie sich mit Hilary Swank im Film "Million Dollar Baby" identifizieren kann und wie sich das Boxen seit Muhammad Ali weiterentwickelt hat. (red, 5.5.2021)