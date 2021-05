Romain Grosjean. Foto: imago images/Motorsport Images/Andy Hone

Brackley – Mercedes macht seine Ankündigung wahr und lässt den im vergangenen Jahr schwer verunglückten Romain Grosjean im kommenden Monat im ehemaligen Weltmeister-Auto von Superstar Lewis Hamilton fahren. Am 27. Juni wird der Franzose beim Großen Preis von Frankreich im W10 einige Demorunden absolvieren. Zwei Tage später darf Grosjean einen kompletten Testtag auf dem Circuit Paul Ricard in dem Wagen bestreiten, mit dem Hamilton 2019 Weltmeister wurde.

"Die Idee entstand, als es danach aussah, dass Romain seine aktive Formel-1-Karriere beenden würde, und wir wollten nicht, dass dieser Unfall sein letzter Moment in einem F1-Auto sein sollte", erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Ich weiß, dass die F1-Gemeinschaft sich darüber freuen wird, Romain wieder auf der Strecke zu sehen."

Grosjean stellte sich auf eine "einzigartige" Erfahrung ein. "Es wird für mich etwas ganz Besonderes sein, im Rahmen des Frankreich Grand Prix 2021 mit einem Mercedes zu fahren und damit einen Test auf meiner Heimstrecke, dem Circuit Paul Ricard, zu absolvieren", wurde Grosjean in einer Mitteilung von Mercedes zitiert.

Grosjean war im vergangenen November in Bahrain schwer verunglückt. Sein Haas-Bolide war in die Leitplanken gekracht, in zwei Stücke gebrochen und in Flammen aufgegangen. Der 35-Jährige hatte Verbrennungen an beiden Händen erlitten, den Horror-Crash ansonsten wie durch ein Wunder ohne noch schwerere Blessuren überstanden. Grosjean fährt nun in der nordamerikanischen IndyCar-Serie. (APA/dpa, 5.5.2021)