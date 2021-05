Wie oft essen Sie Fisch? Foto: Lisovskaya Getty Images/iStockphoto

Fischzubereitung mag gelernt sein – so einfach manche Rezepte in Kochbüchern klingen, so herausfordernd ist oft die Umsetzung, es sei denn, man ist eine routinierte Fischköchin oder ein routinierter Fischkoch. Das weiß auch der Wiener Dompfarrer Toni Faber, der in einem STANDARD-Beitrag über seine Köchin berichtete: "Fischgerichte waren anfangs nicht ihre Stärke. Ich habe dann Haubenkoch Manfred Buchinger gebeten, sie unter seine Fittiche zu nehmen. Nach vier Tagen Crashkurs beherrschte sie schließlich auch die Fischzubereitung."

Vielfältiger Fisch

Nun hat wahrlich nicht jede oder jeder die Möglichkeit, einen Crashkurs bei einem Haubenkoch zu belegen – doch mit etwas Übung und guten Kochvideos oder -büchern lässt sich die Fischzubereitung auch einfach so erlernen. Neben den unterschiedlichen Methoden wie Kochen, Braten, Grillen oder Garen ist die Zubereitung auch noch stark von der Fischsorte abhängig. So haben manche ein sehr zartes Fleisch, andere wiederum sind fettiger oder grobfaseriger. Ob man Fisch mit der Haut verarbeitet oder ohne, ist auch vom gewünschten Geschmack abhängig.

Außerdem gibt es unterschiedlichste Varianten, den Fisch zu marinieren und zu würzen. Ob als Hauptgericht, als Ergänzung zu Salat oder Pasta oder als Aufstrich – Fisch ist in all seinen Variationen vielfältig einsetzbar. Dass man Fisch auch mit Bienenwachs zubereiten kann, zeigt dieser Beitrag:

Wie bereiten Sie Fisch am liebsten zu?

Wie häufig essen Sie Fischgerichte? Was sollte man beim Kochen, Braten oder Garen unbedingt beachten? Wie marinieren Sie Fisch am liebsten? Achten Sie auf Regionalität? Und wo gibt es guten Fisch zu kaufen? Teilen Sie Ihre Empfehlungen, Tipps und Rezepte im Forum! (mawa, 7.5.2021)