Die Fortsetzung des Nintendo 64-Spiels "Pokémon Snap" (1999) feiert seine ersten Erfolge.

Foto: The Pokémon Company

Die physische Version des Nintendo Switch Exklusivtitels "New Pokémon Snap" hat sich im ersten Launch-Wochenende dreimal so oft verkauft, wie jene des PS5-Games "Returnal". Das Fotografie-Spiel "New Pokémon Snap" erschien am 30. April und ist bereits auf den ersten Platz der wöchentlichen Gfk-Charts für physische Videospiele in den UK geklettert. Der Exklusivtitel für die Playstation 5 "Returnal" belegte den Platz Zwei.

Weniger als erwartet

Bekanntlich sind zurzeit weitaus mehr Nintendo-Switch-Konsolen im Umlauf, als PS5-Exemplare verkauft werden konnten. Dennoch sind auch die Einnahmen des günstigeren Pokémon-Spiels (55 Euro) doppelt so groß wie die des 80 Euro teuren PS5-Games "Returnal". Für einen Playstation-Exklusivtitel liegen die physischen Verkaufszahlen unter den Erwartungen, wie "Eurogamer" berichtet. In den aktuellen Zahlen wurden jedoch die digitalen Verkäufe noch nicht einberechnet.

"New Pokémon Snap" zieht auch eine unerwartet gute Bilanz. Zwar liegen die Verkaufszahlen unter jenen eines klassischen Pokémon-Titels, dennoch wurde das Zweieinhalbfache des "Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX"-Remakes verkauft. (red, 05.05.2021)