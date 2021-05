Am Ende bat er nicht einmal mehr um eine Zugabe: Benjamin Netanjahu, der am längsten dienende Regierungschef Israels, hat es in den vergangenen vier Wochen nicht geschafft, eine neue Regierung zu bilden. Am Dienstag um Mitternacht lief die gesetzliche Frist zur Koalitionsbildung aus.

Nur wenige Tage ist es her, da hatte Netanjahu noch überlegt, den Präsidenten um eine Nachfrist zu bitten. Die Massenpaniktragödie auf dem Meronberg mit 45 Toten diente ihm als Grund.

Nun aber liegen seine Chancen, dass er genügend Partner für eine Regierung findet, bei "quasi null", wie es ein Parteikollege ernüchtert eingesteht.

Rivlin entscheidet

Damit geht der Brautstrauß zurück an Präsident Reuven Rivlin, der ihn nun weiterreichen muss an jenen Kandidaten, dem er die größten Chancen hinsichtlich einer Koalitionsfindung einräumt. Am ehesten ist das Yair Lapid vom Block des Wandels – so nennt sich das Lager, das aus rechten Hardlinern, Linksparteien und Konservativen besteht und dessen einziger gemeinsamer Nenner der Wunsch ist, Netanjahu zu entthronen.

Präsident Rivlin empfing Yair Lapid und Naftali Bennett. Foto: AFP/Sultan

Noch ist Netanjahu aber an der Macht. Und er wäre nicht der Machtstratege, der er immer war, wenn er nicht auch jetzt noch alles versuchen würde, um es den Gegnern so schwer wie möglich zu machen – und letztlich doch Premier zu bleiben.

Neuwahlen als Ziel

Noch am Dienstag versuchte er auf den Präsidenten einzuwirken, damit dieser den Auftrag zur Regierungsbildung nicht an einen anderen Kandidaten, sondern an das Parlament weiterreicht. Das Gesetz gäbe allen Abgeordneten dann 21 Tage Zeit, um eine Koalition auf die Beine zu stellen. Neuwahlen wären in dieser Variante wahrscheinlich. Und Netanjahu bliebe an der Macht, bis die nächste Wahl geschlagen und die nächste Koalition gebildet ist.

Nun geht der Auftrag aber an einen Kandidaten. Präsident Rivlin empfing Lapid vom Block des Wandels und den Chef der Rechtspartei, Naftali Bennett. Aus den letzten Wahlen ging Bennett als Zünglein an der Waage hervor, und er scheint sich in dieser Rolle so sehr zu gefallen, dass er sie bis zum letzten Moment auskosten will. Netanjahu hatte bis zum Schluss um Bennett gerungen, ihm sogar angeboten, ihm in einer Rotationsvereinbarung den Vorrang zu lassen – und für die halbe Legislaturperiode aus dem Premierministerhaus in der Balfourstraße auszuziehen. Doch Bennett ließ ihn abblitzen.

Rechts und links

Dass der Rechtspolitiker sich nun mit Linksparteien zusammentut, liegt ihm ideologisch genauso fern wie seiner Basis, die laut einer aktuellen Umfrage eine solche Koalition zu 75 Prozent ablehnen würde. Bennetts bevorzugte Variante wäre, selbst den Dirigierstab zu bekommen und sich sein Ensemble selbst zusammenzustellen. Wollen das auch die Wähler? Sie gönnten ihm sieben Sitze im Parlament. Yair Lapids Partei hingegen hat 17 Mandate, und er kann auf die Unterstützung der beiden Zentrumsparteien Blau-Weiß und Neue Hoffnung zählen.

Mittwochvormittag empfing Präsident Rivlin beide Parteichefs. Und beide erklärten, dass sie bereit wären, den Auftrag zur Regierungsbildung zu anzunehmen. Sie erklärten es beide im Wissen, dass sie ohne einander nicht könnten – und miteinander auch nicht wirklich wollen, aber wohl müssen, wenn Neuwahlen vermieden werden sollen. So geht das Feilschen weiter. Und Israel wird weiter von einer Übergangsregierung verwaltet, die mehr mit sich selbst beschäftigt ist als mit den akuten Problemen, die das Land derzeit quälen.

Neue Gewalt

So flammt in den Palästinensergebieten neue Gewalt auf. Mehrere Attacken auf Israelis ereigneten sich im Westjordanland, am Sonntag wurden drei jüdische Studenten durch Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto teils schwer verletzt. Jüdische Siedler wiederum griffen wiederholt palästinensische Wohnsiedlungen in der Westbank an.

Im Ostjerusalemer Viertel Sheikh Jarrah stehen mehrere palästinensische Familien unmittelbar vor der Delogierung. Eine jüngste Gerichtsentscheidung, die grünes Licht für die Räumung – und damit den Einzug jüdischer Bewohner in das palästinensische Viertel – gab, sorgt nun für wütende Proteste. Die Polizei löst diese Demonstrationen auf und wendet, wenn die Demonstranten sich nicht vertreiben lassen, regelmäßig Gewalt an. Dass sich die Lage auch weiter nicht beruhigen wird, darauf deutet ein Statement eines Hamas-Führers hin. Israel werde "teuer bezahlen", wenn es die Räumung nicht stoppt, erklärte Mohammed Deif, Führer der Is-Ad-Din-al-Kassem-Brigaden. Das sei "eine klare und letzte Warnung". (Maria Sterkl aus Jerusalem, 5.5.2021)