Von 1949 bis 1963 gehörte Elten, eine kleine Gemeinde am Niederrhein, zu den Niederlanden. Die Bewohner waren "Papierdeutsche" – Doku um 20.15 Uhr, Arte.

Foto: Gebrüder Beetz Filmproduktion

19.40 REPORTAGE

Re: Impfen für alle – Wie erfolgreich ist Serbiens Impfkampagne? Serbien gehört zu den Ländern mit den größten Impferfolgen in Europa. Geimpft wird, was verfügbar ist: etwa auch Sputnik V aus Russland und Sinopharm aus China. Gleichzeitig ist Serbien mit am schwersten betroffen von der Pandemie. Warum? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Schwarze Löcher – Ursprung unseres Lebens Das Universum könnte voller Leben sein – Schwarze Löcher verteilten dafür die Bausteine über Milliarden Jahre im All. Astrophysiker sind inzwischen in der Lage, einen Bogen vom Urknall bis hin zu unserer DNA zu schlagen. Um 21.00 diskutieren bei Gert Scobel Wissenschafterinnen und Experten über das Thema Forschung und Fiktion. Bis 22.00, 3sat

20.15 REPORTAGE

Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt Teile Ost- und Südostdeutschlands werden von Crystal Meth überschwemmt. Die Nähe zur tschechischen Grenze sorgt für eine breite Verfügbarkeit der Droge. Crystal zählt zu den Substanzen mit der zerstörerischsten Wirkung. Bis 22.15, RTL 2

20.15 DOKUMENTATION

Spielball der Weltpolitik: Als Elten niederländisch wurde Es ist ein unbekanntes Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte: Am 23. April 1949 besetzte das Königreich der Niederlande deutsches Staatsgebiet als Pfand für geforderte Kriegsentschädigungen. Zu den annektierten Gebieten gehörte auch die kleine Gemeinde Elten. 14 Jahre lang stand das legendäre Schmugglerdorf unter niederländischer Verwaltung. Bis 21.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Konkret Spezial: Urlaub 2021 – Fragen und Antworten Wohin darf man im Sommer reisen und mit welchen Auflagen? Expertinnen und Experten geben die Antworten.

Bis 22.00, ORF 2

23.30 BILDERRAUSCH

High-Rise (GB 2015, Ben Wheatley) London in den 70er-Jahren: Architekt Robert Laing (Tom Hiddleston) zieht in einen futuristischen Betonblock, dessen Bewohner ein Abbild der Gesellschaft liefern. Wer oben lebt, zählt zu den Siegern, bei den Bewohnern der unteren Stockwerke regiert der Hass auf die Zustände. Bei einem Stromausfall bricht schließlich Anarchie aus. Nach dem surrealen Roman von J. G. Ballard. Bis 1.25, WDR

23.40 OSCAR-REGISSEURIN

The Rider (USA 2017, Chloé Zhao) Die Geschichte des Films ist über weite Strecken jene des Hauptdarstellers Brady Jandreau, der nach einem Unfall selbst die Karriere als Rodeoreiter an den Nagel hängen musste und heute als Pferdetrainer arbeitet. Filmemacherin Chloé Zhao zeichnet das differenzierte Porträt eines Rodeoreiters, der sich einer veränderten Realität stellen muss. Gedreht wurde im Pine-Ridge-Reservat in South Dakota. Für ihr neues Meisterwerk Nomadland räumte Chloé Zhao heuer den Oscar in den Kategorien Regie und Bester Film ab. Bis 1.20, RBB

Trailer zu "The Rider". KinoCheck