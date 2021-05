Strumigenys ayersthey besitzt ein auffälliges Paar Mundwerkzeuge. Foto: TU Darmstadt

Ein deutscher Wissenschafter hat in den tropischen Wäldern Ecuadors eine bisher unbekannte Ameisenart der Gattung Strumigenys entdeckt und ihr einen geschlechtsneutralen Namen gegeben. Der Doktorand im Fachbereich Biologie an der Technischen Universität Darmstadt, Philipp Hönle, habe die Ameise 2018 bei einer Untersuchung in einem stark bedrohten Teil eines Reservats in der Chocó-Region in Ecuador gefunden, berichtet das Team um Hönle in der Fachzeitschrift "ZooKeys".

Einzigartige Mundwerkzeuge

Hönle habe sich an einen Experten der Yale University gewandt, der schon bald festgestellt habe, dass diese Art anders als viele andere ihrer Gattung ist. Das Tier zeichne sich unter anderem durch seine langen Mundwerkzeuge aus, was es in seiner Gattung einzigartig mache.

Mit dem wissenschaftlichen Namen Strumigenys ayersthey ist die Ameise wohl auch eine der ersten Arten mit einem geschlechtsneutralen Namen. Die bisher übliche Form der Benennung mit der weiblichen Endung der lateinischen Sprache "ae" oder der männlichen Endung "i" sei durch das englische "they" ersetzt worden und damit neutral, hebt der Verlag hervor. (APA, red, 10.5.2021)