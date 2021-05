Um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und die tödliche Krankheit zurückzudrängen, haben demokratische Rechtsstaaten im vergangenen Jahr beispiellose Freiheitseinschränkungen eingeführt. Seit Beginn der Krise tobt ein harter Kampf rund um die Maßnahmen: Sind sie gerechtfertigt, gehen sie zu weit, auf wie viel Freiheit können wir in der Pandemie verzichten?

Dabei ist eine harte Auseinandersetzung rund um die Kritik an den Pandemiemaßnahmen entbrannt. Jüngstes Beispiel dafür war die Aktion #AllesDichtmachen. In 53 Videos haben vor allem deutschsprachige Schauspielerinnen und Schauspieler satirische Kritik an der Corona-Politik geübt. Der Vorwurf wurde laut, die Gruppe würde den Querdenkern nahestehen, sei rechtslastig und spiele rechten Parteien wie der Afd oder der FPÖ in die Hände.

Wie also umgehen mit Kritik im Ausnahmezustand? Was darf Widerspruch in der Pandemie? Darüber diskutieren wir in der nächsten Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der Schauspieler Roland Düringer, der selbst an der Künstleraktion beteiligt war. Mit dabei ist die Autorin Ingrid Broding, die auf Desinformation im Netz spezialisiert ist. Mit dabei ist der gelernte Richter Heribert Prantl, der Ex-Innenpolitikchef der "Süddeutschen Zeitung". Mit dabei ist die Schauspielerin und Drehbuchautorin Eva Spreitzhofer.

Diskutieren Sie mit!

Diskutieren Sie mit! Wie denken Sie über die Aktion, ist unser Umgang mit Protest – insbesondere den Corona-Demonstrationen – richtig? Die besten Postings wollen wir wie immer diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (5.5.2021)