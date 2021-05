Nachbarn fanden zwei Tote im Bereich der Eingangstür eines Einfamilienhauses. Der mutmaßliche Täter stellte sind in den frühen Morgenstunden der Polizei

Die beiden Toten wurden in Salzburg gefunden. Foto: APA / Lukas Huter

Wals-Siezenheim– Ein 51-Jähriger Salzburger hat in Wals-Siezenheim im Salzburger Flachgau seine ehemalige Lebensgefährtin (50) und deren Mutter (76) erschossen. Danach ist der Mann mit dem Auto geflüchtet. Er nahm noch in der Nacht selbst über Notruf mit der Polizei Kontakt auf. In den Morgenstunden wurde er im Raum St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) von der Polizei festgenommen, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion zur APA.

Nachbarn verständigten Polizei

Die Tat dürfte sich kurz nach Mitternacht beim Einfamilienhaus der beiden Frauen in der Stadtrandgemeinde ereignet haben. Der Mann aus der Stadt Salzburg suchte seine frühere Lebensgefährtin auf. Dabei kam es zu einem Streit, der so laut wurde, dass Nachbarn den Lärm hörten und die Polizei verständigten. Danach vernahmen sie auch noch Schüsse und sahen, wie der Mann zu Fuß flüchtete.

Beim Eintreffen der Polizei entdeckten die Beamten die beiden toten Frauen im Eingangsbereich des Hauses. Da zunächst nicht klar war, wohin der Täter verschwunden war, wurde laut ORF-Radio die Nachbarschaft und auch ein Haus abgesucht. Ohne Erfolg.

Zwei Schusswaffen sichergestellt

Der Beschuldigte nahm in weiterer Folge telefonischen Kontakt mit einer Bekannten auf, gestand dieser in einer Sprachnachricht die Tat und kündigte seinen Suizid an. Kurze Zeit später meldete sich dann der mutmaßliche Täter via Notruf bei der Polizei. Auch der Polizei sagte der 51-Jährige, er sei mit zwei Faustfeuerwaffen bewaffnet und wolle sich das Leben nehmen.

Im Verlauf des Gesprächs versuchten die Polizisten, den Mann zur Aufgabe zu überreden. In Abersee am Wolfgangsee hat sich der 51-Jährige schließlich um 4.30 Uhr gestellt. Er wurde in den Morgenstunden festgenommen, die zwei Schusswaffen, die er legal besaß, wurden sichergestellt.

Die Hintergründe zur Tat waren in der Früh noch nicht bekannt. Mit weiteren Einzelheiten sei im Lauf des Vormittages zu rechnen, hieß es von der Polizei. (ruep, APA, red, 6.5.2021)