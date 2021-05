Auf welchem Gebiet haben Sie reichlich unnützes Wissen angehäuft? Foto: getttyimages/istockfoto/eli_asenova

Tagsüber arbeitet man im Controlling, im Einzelhandel oder in der Tierarztpraxis. Gleichzeitig könnte man aber jederzeit und aus dem Stand einen Vortrag über die teils kurzen Leben der Ehefrauen Heinrichs VIII., Schwarze Löcher, Vorarlbergs Sagenwelt, Kolkraben oder historische Kriminalfälle halten. Es ist eben das sogenannte unnütze Wissen, das man in der Praxis wohl niemals brauchen oder anwenden wird können, das am meisten Freude bereitet. Derartige Wissensinseln hat wohl jeder, auch auf Twitter wurde letztens die Frage nach dem persönlichen Spezialwissen gestellt – mit sehr unterschiedlichen Antworten:

Auf welchem Gebiet sind Sie ein kleiner Nerd?

Was finden Sie daran so interessant? Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Teilen Sie die faszinierendsten Fakten mit der STANDARD-Community! (aan, 7.5.2021)