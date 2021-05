19.40 REPORTAGE

Re: Wenn die Fluten steigen – Küstenschutz gegen Klimawandel Schon im Jahr 2100 könnte der Meeresspiegel vielerorts einen Meter höher liegen als heute – an flachen Küsten wie an der Nordsee ein großes Pro blem. Forscher und Küstenbewohner tüfteln an neuen Konzepten. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

An seiner Seite (D 2021, Felix Karolus) Nach Jahrzehnten des Reisens an der Seite ihres Mannes (Peter Simonischek), eines Stardirigenten, freut sich Charlotte (Senta Berger) auf ein ruhigeres Leben in München. Das angepeilte Familienleben mit Tochter und Enkelin läuft indessen anders als erhofft. Anlässlich Senta Bergers 80. Geburtstag am 13. Mai. Bis 21.45, Arte

Haben sich den Neuanfang in München etwas anders vorgestellt: Peter Simonischek und Senta Berger, die am 13. Mai 80 wird, als Stardirigent und dessen Ehefrau in "An seiner Seite", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ZDF/ARTE/Hendrik Heiden

20.15 WETTSINGEN

Starmania 21 Die besten vier und ab 22.05 Uhr die besten zwei Kandidatinnen und Kandidaten treten beim großen Quotenbringer von ORF 1 an. Hier finden Sie den Liveticker zum Mitdiskutieren. Bis 22.55, ORF 1

20.15 ANTIKRIEGSFILM

Die Brücke (D 1959, Bernhard Wicki) Während die Alliierten immer näher rücken, zieht das NS-Regime ein letztes Aufgebot ein, darunter sieben Gymnasiasten. Unerbittlicher Antikriegsfilm von Bernhard Wicki mit Fritz Wepper in einer frühen tragische Rolle.

Bis 22.00, 3sat

20.15 MARVEL-VERFILMUNG

Black Panther (USA 2018, Ryan Coogler) Der von Comicautor Jack Kirby 1966 kreierte Black Panther war der erste afrikanische Superheld im US-Mainstream. 2018 schaffte es die Figur, verkörpert von Chadwick Boseman, schließlich auch ins Kino. Mit großem Erfolg an den Kassen wie bei der Kritik. Bis 22.55, Puls 4

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Furchtlos – Frauen gegen Hitler Drei Widerstandskämpferinnen im Porträt: Libertas Schulze-Boysen von der Roten Kapelle gab vertrauliche Informationen aus dem Propagandaministerium weiter, die Berliner Journalistin Ruth Andreas-Friedrich rettete jüdische Bürger vor der Deportation, und die Studentin Sophie Scholl verbreitete Flugblätter gegen das Nazi-Regime in ganz Deutschland. Bis 23.20, ORF 2

0.40 KOMÖDIE

Hail, Caesar! (USA 2015, Joel Coen, Ethan, Coen) Ansteckender Filmspaß der Coen-Brüder um einen entführten Filmstar (George Clooney) im Hollywood der 1950er-Jahre.

Bis 2.15, ORF 1