Sichtlich erfreut: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Foto: APA / Hans Punz

Wien (APA) – Wien hat sich nun doch dazu entschieden, die bundesweiten Öffnungsschritte der Corona-Restriktionen mitzutragen. Am 19. Mai werden daher Gastronomie im Außen- und Innenbereich, Hotels, Kultur und Sport und auch die Bäder unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufsperren. Für die Schüler startet am 17. Mai wieder der volle Präsenzunterricht. Bürgermeister Michael Ludwig begründete dies nach Beratungen mit Experten mit den stärker gesunkenen Infektionszahlen.

Erfreute Reaktionen

Im Theater an der Wien freut man sich über die Entscheidung und feiert am 26. Mai die letzte Premiere der Saison feiern. Am selben Tag starten auch das Volkstheater und die Staatsoper wieder ihren Betrieb. Das Burgtheater öffnet schon am 19. Mai wieder seine Pforten. Auch Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, begrüßte die Öffnungsschritte: "Mit dieser positiven Nachricht kann die Wiener Hotellerie sehr, sehr gut leben."

Vorsicht geboten

In seiner Pressekonferenz am Donnerstag mahnte der Bürgermeister dennoch zur Vorsicht. Die Sicherheitskonzepte müssten an die grassierende und aggressivere britische Coronavirus-Mutation angepasst werden, gab Ludwig zu bedenken. Die Lage in den Spitälern der Bundeshauptstadt habe sich zwar entspannt, sie sei aber nach wie vor so, dass der Spielraum ein enger sei. In zwei Wochen sei daher eine weitere Videokonferenz mit Experten geplant. Dass man nun doch schon so weit öffnen könne, sei sicher der Bevölkerung zu verdanken, die sich stark und überwiegend an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten habe, so Ludwig.



Abgesagt sind die ursprünglich angedachten öffentlichen Schanigärten. Diese haben sich aus Ludwigs Sicht mit der vollen Öffnung der Gastronomie erledigt. (APA, 6.5.2021)