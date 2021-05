Tea Plus

Die Cousins Jacky und Kimi eröffneten 2019 ihre erste Filiale. Heute bieten sie Varianten von Bubble-Milk-Tea mit Erdbeere, über Kokos und Matcha bis hin zu Oreo-Keks-Bubble-Tea im ersten Bezirk in der Krugerstraße sowie im sechsten Bezirk in der Stumpergasse in Wien an. Die Tapiokaperlen im Tee stellen sie selbst her. Demnächst eröffnen die Geschäftsmänner Anfang 20 Filialen in der Millenium City sowie in der Shopping City Süd. www.tea-plus.at

Tee Amo

Inmitten der Pandemie wagte der deutsche Bubble-Tea-Anbieter Tee Amo aus Stuttgart den Markteintritt in Österreich. Die Filiale in der Goldschmiedgasse im ersten Bezirk in Wien geht gut. Das Angebot reicht vom Fruit-Tea bis zum Raffaelo-Bobo-Shake mit Perlen. Auch hier gibt es Wahlmöglichkeiten, vom Heidelbeer-Boba (also den Perlen im Bubble-Tea) bis hin zum "Tapioca Jelly". Demnächst eröffnet die nächste Filiale in Wien Mitte. www.teeamo-vienna.at

Ichiban

Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Anbieter Ichiban vom kleinen Geheimtipp für Bubble-Tea und Süßspeisen in der Ungargasse im dritten Bezirk zum Tiktok-Star und Betreiber von zwei weiteren Filialen in der Lugner City und seit wenigen Tagen auch am Graben im ersten Bezirk gemausert. Einen Beitrag dazu hat bestimmt die stylische Tragevorrichtung geleistet, mit der der Bubble-Tea wie ein fesches Täschchen am Handgelenk baumelt. @ichibantea

La Chá

Tee, der glücklich macht, herzustellen, lautet die Mission, die sich das Le Chá in der Schottenfeldgasse nahe Mariahilfer Straße und neu auch im Donauzentrum auf die Fahnen geheftet hat. Ihr "Next Level Boba", wie Bubble-Tea auch genannt wird, entsteht ohne künstliche Zutaten und mit Frische als oberstes Prinzip. Die Sirupe werden selbst gemacht, der Tee aus Blättern und nicht aus Pulver angerührt. www.le-cha.at