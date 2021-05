Windows 10 wird moderner – auch optisch. Foto: Microsoft

Den visuellen Auftritt generalüberholen: Dass sich Microsoft für die nächste Generation von Windows 10 dieses Ziel gesetzt hat, ist schon länger bekannt. Nun wird aber ein weiteres Puzzlestück bekannt, das manche Nutzer besonders freuen dürfte.

Großreinemachen

Microsoft will für das kommende "Sun Valley"-Update endlich mit veralteten Icons aus der Windows-95-Ära aufräumen, berichtet "Windows Latest". In aktuellen Testversionen seien auch bereits die ersten Änderungen in diese Richtung vorgenommen worden. Dazu gehören frisch gestaltet Icons für Speicher, Netzwerk oder auch Floppy Disks – also etwas, das jüngere User maximal noch als Save-Icon kennen.

Derzeit noch ein Work in Progress, aber einige der Icons in der shell32.dll wurden bereits aktualisiert. Grafik: Windows Latest

All diese Icons sind Teil der shell32.dll, also einer jener sehr alten Komponenten des Betriebssystems, an denen viele aktuelle Änderungen bislang spurlos vorübergegangen sind. Dies hat auch dazu geführt, dass der Look von Windows bis heute so inkonsistent geblieben ist, da hier oft unterschiedliche Stile aus unterschiedlichen Jahrzehnten präsentiert werden. Mit "Sun Valley" will Microsoft dem offenbar nun eine Ende bereiten.

Ausblick

Neben neuen Icons verspricht das für Oktober oder November erwartete Windows-10-Update aber noch einige andere optische Neuerungen. Dazu gehören Anpassung am Desktop-Theme ebenso wie ein umgearbeitetes Startmenü. (apo, 6.5.2021)