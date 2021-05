Das Volkstheater kann das Transparent bald abnehmen. Foto: imago images

Wien – Gute Nachrichten für die Wiener Kulturszene: Mit 19. Mai können die Kunst- und Kultureinrichtungen in der Bundeshauptstadt nach einer langen Schließzeit wieder öffnen. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt. "Wien ist eine Kulturhauptstadt", betonte der Stadtchef.

Die Sicherheitskonzepte müssten allerdings an die grassierende und aggressivere britische Coronavirus-Mutation angepasst werden, gab Ludwig zu bedenken. In zwei Wochen sei daher eine weitere Videokonferenz mit Experten geplant. Der Bürgermeister hatte bei den erwähnten Öffnungsschritten, die auch die Bereiche Gastronomie, Sport und Hotellerie umfassen, die Kultur als erstes genannt. Diese liege ihm sehr am Herzen. Bei einem Medientermin Ende April, in dem es um etwaige Lockerungen ab 3. Mai gegangen war, hatte der Bürgermeister die Frage der damals zur Debatte stehenden Museumsöffnungen nicht aktiv angesprochen und auch auf zweimalige Journalisten-Nachfrage nicht eindeutig beantwortet. Schlussendlich konnten Museen und Galerien mit dem 3. Mai wieder öffnen.

Programm in der Kammeroper und im Volkstheater

Im Theater an der Wien freut man sich über die Entscheidung. Hier kann man nun wie geplant in der Dependance Kammeroper mit dem "Tristan Experiment" von Regiedebütant Günther Groissböck am 26. Mai die letzte Premiere der Saison feiern. "Das ist ein schöner Abschluss dieser Corona-Saison", unterstrich Intendant Roland Geyer im APA-Gespräch. Im Haupthaus werden nun im Juni das Kabarett "Reif für die Insel" in der Hölle und das Kinderprojekt "Figaro und die Detektiv*innen" sowie die zwei konzertanten Opern "Armida" und "Capriccio" nachgeholt.



Auch im Volkstheater zeigte man sich erfreut und startet am 26. Mai. Auf dem Programm stehen dann in der ersten Saison der Intendanz von Kay Voges unter anderem Thomas Bernhards "Der Theatermacher" sowie die Wien-Premiere von Samuel Becketts "Endspiel". "Wir laden im Mai und Juni zu unserem Housewarming ein. Wir freuen uns darauf, endlich das Publikum im neuen Haus begrüßen zu dürfen und einen Einblick auf das kommende Programm und ausgewählte Produktionen präsentieren zu können", heißt es au APA-Anfrage.

Staatsoper, Burgtheater und Theater in der Josefstadt

Die Staatsoper will ab dem 26. Mai den ursprünglich präsentierten Spielplan wieder aufnehmen. Zu sehen sind einige Premieren sowie Publikumspremieren der in den Schließmonaten aufgezeichneten Werke. Das Burgtheater (dessen Haupthaus aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen bleibt) startet am 19. Mai seinen Spielbetrieb mit der Premiere von August Strindbergs "Fräulein Julie" in der Regie von Mateja Koleznik im Akademietheater. In weiterer Folge stehen auch Premieren auch in den Spielstätten im Kasino und Vestibül an. Insgesamt wartet man mit acht Premieren auf.

Im Theater in der Josefstadt zeigte man sich auf APA-Anfrage "sehr froh, dass wir wieder spielen dürfen". Der Spielplan soll am morgigen Freitag veröffentlicht werden, der Vorverkauf für die Abonnenten startet am Montag, der allgemeine Vorverkauf folgt ab dem 17. Mai für alle Mai und Juni-Vorstellungen.

IG Autorinnen Autoren freut sich

"Eine überfällige Entscheidung" nannte die IG Autorinnen Autoren die heutige Bekanntgabe. "Damit endet eine halbjährige Durststrecke für Kunst- und Kultureinrichtungen endgültig. Wichtig an dieser Öffnung ist, dass sie beibehalten wird, selbst wenn da oder dort Modifikationen notwendig werden sollten", so IG Autorinnen-Geschäftsführer Gerhard Ruiss. "Wien ist aufgerufen, sein diesbezügliches Impftempo zu erhöhen und den Impfbedarf der Bundesregierung gegenüber dementsprechend geltend zu machen, damit es auf schnellstem Weg allen möglich gemacht wird, sich mit maximaler Sicherheit am öffentlichen kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen."

Mit Freude reagierte man auch beim Theater im Park und der erstmals betriebenen Freiluft-Version des Globe Theaters. "Jetzt starten wir unter Wahrung der nach wie vor sinnvollen Sicherheitsmaßnahmen an zwei Open Air Standorten mit einem vielseitigen Programm", kündigten die Betreiber der beiden Spielstätten, Michael Niavarani und Georg Hoanzl an. Beim Theater im Park geht es bereits am 21. Mai los, wenn Niavarani einen Kapazunder des deutschsprachigen Humors, Harald Schmidt, zum Gespräch auf die Bühne bittet. Den ganzen Sommer über stehen dann vor allem Größen des Kabaretts auf dem Spielplan. Musiklastiger wird das Globe Wien Open Air programmiert, das am 21. Juni startet.

Wiener Konzerthaus im Hochbetrieb

"Auf Hochbetrieb" will nun auch das Wiener Konzerthaus schalten. Dessen Türen seien "jedenfalls ab dem ersten Tag für das Publikum und die besten Musikerinnen und Musiker weit geöffnet, und jede und jeder kann darauf vertrauen, dass wir Bedingungen schaffen, die die Gesundheit aller Beteiligten sicherstellen", kündigte Intendant Matthias Naske an. Am 19. Mai werde die Camerata Salzburg unter Andrew Manze und mit Andreas Haefliger am Klavier die Unterbrechung des Spielbetriebs im Großen Saal beenden. Im Mozart-Saal sind am gleichen Abend drei "Great Talents" des Wiener Konzerthauses, Pianist Aaron Pilsan, Geiger Jevgenijs Cepoveckis und Cellistin Julia Hagen, zu erleben. Auch die Volksoper startet am Freitag mit dem Vorverkauf. Den Auftakt machen die Operettenrarität "Der Teufel auf Erden" am 19. Mai, gefolgt von Stephen Sondheims Broadway-Highlight "Into the Woods" am 27. Mai. (APA, 6.5.2021)