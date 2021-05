[Inland] VfGH zwingt Blümel mit Exekutionsantrag zur Aktenlieferung.

Raue Töne gegen Kanzler Kurz aus der Industrie.

[Panorama] Femizide in Österreich: Land der toten Frauen.

Auch Wien öffnet am 19. Mai Gastro, Hotels, Kultur und Sport.

[Web] Was ist Ethereum, wofür wird es verwendet, und wie investiert man?

[Karriere] Gehalt: Was verdienen Gastronomiefachleute?

[Wirtschaft] Historischer Einbruch im Außenhandel, dennoch gibt es Grund für Optimismus.

[Nachhaltigkeit] Diamanten aus dem Labor könnten natürliche Diamanten bald ablösen.

[Wetter] Österreich liegt unter Störungseinfluss. Die oft starke Bewölkung sorgt in allen Landesteilen für Regenfälle, wobei es dazwischen auflockert. Auch die Sonne zeigt sich gelegentlich. Am meisten Regen fällt an der südlichen Landesgrenze und im Außerfern. An der Alpennordseite bläst lebhafter bis starker Westwind, im Süden weht der Wind hingegen oft nur schwach. Frühtemperaturen 4 bis 12 Grad. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad.

[Zum Tag] 1925: Mit einem großen Fest wird das Deutsche Museum auf der Kohleninsel in München eröffnet, die aus diesem Grund den Namen Museumsinsel erhält. Gerhart Hauptmann hat eigens das Stück Festaktus zur Eröffnung des Deutschen Museums in München für den Anlass verfasst.