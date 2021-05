In dieser Galerie: 3 Bilder Cavani trifft und dreht ab. Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE Zwischendurch wurde in Rom diskutiert. Foto: REUTERS/Alberto Lingria Kaum ein Durchkommen für die Gunners gegen das "Gelbe U-Boot" in London. Am Ende war das Ausscheiden von Arsenal amtlich. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Der FC Villarreal hat eine englische Souveränität in Europas höchsten ballesterischen Angelegenheiten verhindert: Die Spanier zogen durch ein hart erkämpftes 0:0 beim FC Arsenal in das Finale der Europa League ein. Gegner am 26. Mai in Danzig ist Manchester United, dem Team von Ole Gunnar Solskjaer reichte im Halbfinal-Rückspiel bei der AS Roma ein 2:3 (1:0).

Dank Villarreal kommen "nur" drei der vier Europapokal-Finalisten aus der Premier League. Manchester City und der FC Chelsea hatten zuvor das Endspiel der Champions League erreicht. Vor zwei Jahren hatte England alle vier Finalisten gestellt.

Premiere für "Gelbes U-Boot"

Außenseiter Villarreal reichte die Nullnummer, um dank des 2:1-Siegs im Hinspiel ungeschlagen in sein erstes Europapokal-Finale einzuziehen. 2006 in der Champions League sowie 2004, 2011 und 2016 in der Europa League war das "Gelbe U-Boot" jeweils kurz vor dem Ziel im Halbfinale gestrandet.

Zweimal Stangenpech für Aubameyang

Arsenal hätte ein 1:0 genügt, doch Pierre-Emerick Aubameyang traf zweimal (26./79.) nur die Stange. Die Gunners müssen sich nun auf eine Saison ohne internationales Geschäft einstellen. In der Premier League belegen sie derzeit nur den neunten Platz, der Titel in der Europa League hätte dagegen die Teilnahme an der Champions League bedeutet.

Der englische Rekordmeister aus Manchester ließ derweil nach dem klaren 6:2 im Hinspiel nichts mehr anbrennen und steht zum zweiten Mal nach 2017 (2:0 gegen Ajax Amsterdam) im Endspiel. Edinson Cavani (39./68.) traf wie schon im Hinspiel doppelt.

Die Roma kam durch Edin Dzeko (57.), Bryan Cristante (60.) und Nicola Zalewski (83.) zwar zum Sieg, hätte aber selbst mit drei weiteren Toren nur die Verlängerung erreicht. Die kommende Saison von Jose Mourinho trainierten Italiener müssen nun über die Liga auf einen Platz in der neuen Conference League hoffen. (sid, red, 6.5.2021)

Halbfinale-Rückspiele in der Fußball-Europa-League vom Donnerstag:

AS Roma – Manchester United 3:2 (0:1). Tore: Dzeko (57.), Cristante (60.), Zalewski (83.) bzw. Cavani (39., 68.). Hinspiel 2:6, ManUnited mit Gesamtscore von 8:5 weiter

Arsenal – Villarreal 0:0. Hinspiel 1:2, Villarreal mit Gesamtscore von 2:1 weiter

Finale am 26. Mai in Danzig.