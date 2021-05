Ausgedruckte E-Mails von acht Mitarbeitern des Finanzministeriums befinden sich in diesen Schachteln, die am Donnerstagnachmittag an die Parlamentsdirektion geliefert wurden. Foto: APA/THOMAS JANTZEN

Obwohl das Finanzministerium am Donnerstagnachmittag dem Entscheid des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) doch noch nachgekommen ist und mehrere Tausend E-Mails an die Parlamentsdirektion geliefert hat, reißt die Kritik an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nicht ab. Zwar kam das Ministerium mit der selbstständigen Lieferung von 204 Ordnern dem Bundespräsidenten zuvor – Alexander Van der Bellen wurde vom VfGh ersucht ihr Urteil zu exekutieren, weil das Ministerium über Wochen nicht reagierte. Allerdings seien die Akten laut Neos und SPÖ womöglich in einer zu hohen Geheimhaltungsstufe – der Stufe Drei – klassifiziert worden. Das könnte auch der Grund sein, weswegen die Mails in ausgedruckter Form geliefert wurden.

Über die mit tausenden Seiten gefüllten Kisten amüsierten sich auf Twitter gestern auch deswegen viele, weil das Parlament einen interessanten Vergleich brachte:

Kai Jan Krainer, der für die SPÖ im Ibiza Untersuchungsausschuss sitzt, erklärt, warum eine Klassifizierung in Stufe Drei problematisch wäre: "Wenn das stimmt, dann ist das Erkenntnis des VfGh nicht rechtskonform umgesetzt worden, sondern rechtswidrig und dann müssten wir uns an den Bundespräsidenten wenden und ihn ersuchen, dieses Urteil wirklich zu exekutieren", sagt er im Ö1-Morgenjournal. Wenn die Akten als geheim eingestuft werden, dürfen sie nicht in medienöffentlichen Sitzungen zitiert werden, sie dürfen auch nicht kopiert werden. Weil sie nur in Papierform vorliegen, könnte man die Dokumente auch nicht nach Stichworten durchsuchen, sondern müssten Zeile für Zeile gelesen werden.

Neos sehen Brüskierung des Parlaments

"Wenn Dokumente in Klassifizierungsstufe Drei an den U-Ausschuss geliefert werden, kann er eigentlich nicht damit arbeiten, weil er nicht in medienöffentlichen Sitzungen daraus zitieren kann und dadurch der Inhalt auch nicht öffentlich bekannt wird." Es sei wohl die Intention der ÖVP hier das Parlament zu brüskieren und sich Zeit zu verschaffen, so Stephanie Krisper, die für die Neos im U-Ausschuss sitzt.

Von Seiten des Finanzministeriums gibt es bislang keine Stellungnahme zur Sicherheitsstufe. Im Vorfeld der Lieferung wurde allerdings immer wieder betont, dass das Ministerium eine "Fürsorgepflicht gegenüber den 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern" habe. "Daher muss die Wahrung von Daten- und Persönlichkeitsschutz gewährleistet werden, da es auch um höchstpersönliche Daten wie etwa Gesundheits- und Krankendaten geht", erklärte ein Sprecher. " Das will die Opposition allerdings nicht gelten lassen. Es könne nicht sein, dass "alle E-Mails und Korrespondenzen, die 204 Ordner füllen, 'höchstpersönliche Gesundheitsdaten' beinhalten, dieses Argument ist hanebüchen und grotesk!", schrieben die Neos auf Twitter.

Kritik am Finanzminister kam am Freitagmorgen auch von juristischer Seite. Verfassungsjurist Heinz Mayer ging mit Blümel im Morgenjournal hart ins Gericht: Ja, mit der Geheimhaltung setze der Minister noch eins drauf, antwortete Mayer auf eine entsprechende Frage. "Es ist allerdings nicht überraschend, wenn man daran denkt, dass der Finanzminister vor einigen Jahren in türkisen Socken durch das Parlament spaziert ist. Dann zeigt das ja eine gewisse Geringschätzung des Parlaments."

Scharfe Kritik an der ÖVP

Auch den Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritisierte Mayer. Er bezeichnete die Kritik von Juristen an der rechtlichen Umsetzung der Corona-Maßnahmen als "juristische Spitzfindigkeiten". Legitimes Ausreizen oder Respektlosigkeiten? Mayer ist für Zweiteres. "Regierungsmitglieder sind nicht dazu da, die Möglichkeiten der Verfassung auszureizen. Sondern sie zu befolgen. Ohne, dass der Exekutor vor der Tür steht."

Die türkise Partei habe schon öfter bewiesen, dass sie die Einstellung habe, über den Institutionen zu stehen, sagt der Verfassungsjurist. Nach dem Misstrauensvotum im Jahr 2019 für die türkis-blauen Regierung habe der Kanzler gesagt: Das Parlament hat abgestimmt, aber das Volk wird entscheiden, erinnert Mayer. "Das ist die Redeweise des Bürgerblocks am Ende der ersten Republik. Nämlich das Lächerlichmachen des Parlaments."

Exekutionen sollen nicht die Regel werden

Wann ist der Bogen denn überspannt? "Wenn alle Staatsorgane, die die Verfassung anzuwenden haben, sich einigen, sie werden die Verfassung nicht ernst nehmen, dann nützt die beste Verfassung nichts." Davon sei man aber "Gott sei Dank" noch weit entfernt. "Wir haben einen Verfassungsgerichtshof, der in diesen Sachen sehr, sehr streng und sehr gründlich entschieden hat. Und wir haben einen Bundespräsidenten, der auch seine Bereitschaft signalisiert hat, das auf Punkt und Beistrich umzusetzen." Wenn das Beispiel Schule mache, wenn man ständig gezwungen sei, mit Exekutionen die Einhaltung verfassungsrechtlicher Verpflichtungen durchzusetzen, dann werde das schwierig, so Mayer.

Spielraum vorhanden

Das Nationalratspräsidium könnte eine Herabstufung der Geheimhaltung entscheiden. Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, betonte ebenfalls, dass es Spielraum gibt: "Es kann ja dann auch vom U-Ausschuss unter bestimmten Voraussetzungen im Ausschuss eine andere Klassifizierung vorgenommen werden, also Zurückklassifiziert werden zum Beispiel." Es werde wohl noch die ein oder andere Auseinandersetzung bzw. Klärung geben in der Frage, sagte der Anwalt der Republik – in dem Fall des Finanzministeriums – in der Zib2.

ORF

Während der Umgang der ÖVP mit dem Parlament bzw. mit dem Verfassungsgerichtshof also wieder einmal für Gesprächsstoff sorgt, sehen die Türkisen andere Skandale. Sie laden am Freitagvormittag zu einer Pressekonferenz mit dem Titel "SPÖ versinkt immer tiefer im Skandal-Sumpf."

Böhmermann widmet sich dem Thema "Türkis"

Apropos Gesprächsstoff: Am Freitag soll es in der Sendung von Jan Böhmermann, Magazin Royal, um die ÖVP gehen. Zumindest kündigte der Entertainer in seinem Podcast an, dass sich die letzte Episode vor der Sommerpause "monothematisch" um das Thema "Türkis" drehen werde. Auch Redakteure der Sendung lieferten am Donnerstag bereits Hinweise darauf, dass sich Böhmermann am Freitagabend Österreich, bzw. der ÖVP widmen könnte.

Dass Böhmermann sich der österreichischen Politik widmet ist nicht Neues, im März thematisierte er die Vorgänge in Ischgl und lieferte auch einen Song über die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus vom Tiroler Skiort aus. Außerdem sorgte er für Aufsehen, weil er bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des Ibiza-Videos Aussagen in die Richtung fallen ließ. "Während Sie jetzt gerade die Gala genießen, Sekt trinken, feine Schnittchen essen, und charmant versuchen, Gernot Blümel nicht spüren zu lassen, wie sehr Sie ihn verachten (...) hänge ich gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza herum – und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronen Zeitung übernehmen kann und die Meinungsmache in Österreich an mich reißen kann", sagte er Wochen vor Veröffentlichung des Videos. Die Inhalte waren ihm vom Drahtzieher Julian H. auch angeboten worden. (Lara Hagen, Ana Grujić, 7.5.2021)