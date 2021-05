Die Alarmglocken läuten beim Titelverteidiger: Anthony Davis und LeBron James sind nicht fit. Foto: imago/zuma

Dallas – Die Dallas Mavericks haben am Donnerstag in der NBA den Brooklyn Nets die vierte Niederlage in Serie zugefügt. Der slowenische NBA-Star Luka Doncic steuerte beim 113:109 insgesamt 24 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists bei. Kyrie Irvings Saisonbestleistung von 45 Punkten war da für die Nets zu wenig. Dallas hat die fixe Play-off-Teilnahme noch nicht in trockenen Tüchern, aber einen Schritt gemacht. Titelverteidiger Los Angeles Lakers gerät indes immer stärker unter Druck.

Ohne Superstar LeBron James verloren die Lakers auch das dritte Stadtduell der Saison mit den Clippers 94:118. Bei einer weiteren Niederlage gegen Verfolger Portland Trail Blazers am Freitag fallen die Lakers auf Rang sieben zurück und müssten, bleiben sie auf der Position, am Qualifikations-Turnier teilnehmen. Anthony Davis knickte in der ersten Halbzeit um und klagte über Rückenschmerzen, er spielte nur 9:10 Minuten.

Stephen Curry baute seine Führung in der NBA-Punkteliste mit 34 Punkten aus. Seine Golden State Warriors überholten mit einem 118:97 gegen Oklahoma City Thunder im Kampf um einen Play-off-Platz in der Western Conference die Memphis Grizzlies, die sich den Detroit Pistons 97:111 geschlagen geben mussten. (APA/Reuters, 7.5.2021)

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 99:120, Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 113:109, Toronto Raptors – Washington Wizards 129:131 n.V., Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 111:97, Indiana Pacers – Atlanta Hawks 133:126, Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 118:97, Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 118:94