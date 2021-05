Tweet zu Blümel vor nächster Ausgabe des "ZDF Magazin Royale": Jan Böhmermann. Foto: ZDF / Jens Koch

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann teasert sein "ZDF Magazin Royale" am Freitagabend wieder einmal mit österreichischer Politik an. Am Freitag twitterte Böhmermann: "Noch hat Gernot Blümel Zeit zurückzutreten, ohne dass es aussieht, als wäre das @zdfmagazin schuld daran."

Der Verfassungsgerichtshof trug gerade dem Bundespräsidenten auf, dafür zu sorgen, dass das Finanzministerium dem Ibiza-Untersuchungsausschuss geforderte Unterlagen zur Verfügung stellt. Blümel lieferte nun doch – aber Karton um Karton E-Mails in ausgedruckter Form statt digital.

Böhmermann hat 2019 mit Andeutungen zum Ibiza-Video Wochen vor der Veröffentlichung für Aufsehen gesorgt. Seither teasert er immer wieder Sendungen mit Anspielungen auf die österreichische Politik an – nicht immer kommt sie dann auch in der Show vor. In der Show am Freitagabend könnte nach STANDARD-Infos die Wiener Politik aber tatsächlich eine Rolle spielen.

Die Satireshow läuft um 23 Uhr im ZDF nach der "Heute-Show", in der ZDF-Mediathek ist die aktuelle Folge bereits um 20 Uhr abrufbar. Die Ausgabe am Freitagabend ist laut Böhmermann die letzte vor der Sommerpause des Formats. (red, 7.5.2021)