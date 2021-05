Albena Azmanova wuchs in Bulgarien auf und nahm dort an der Dissidentenbewegung teil, die 1989 zum Sturz der Diktatur geführt hat. Seit 1997 lebt die Politikwissenschafterin in Brüssel. Azmanova ist Professorin für politische Theorie an der Universität Kent und forscht unter anderem zu Demokratie und Kapitalismus. Vor kurzem ist ihr Buch "Kapitalismus an der Kippe" bei der Edition Konturen in deutscher Übersetzung erschienen. Am Sonntag, dem 9. Mai, ab 11 Uhr diskutiert die Politologin mit hochkarätigen Experten die Frage: Do we need a post-Covid economic revolution? Der Event wird live aus dem Burgtheater übertragen.





