Am Freitag erscheint der Fan-Favorit "Baldur’s Gate: Dark Alliance" für alle neueren Konsolen, darunter Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Dank Rückwärtskompatibilität lässt sich der Klassiker auch auf der PS5 und Xbox Series X/S spielen. Digital soll "Baldur’s Gate: Dark Alliance" bereits am 7. Mai um 30 Euro zu haben sein.

IGN

PC- und Mobile-Version folgt

Das 20 Jahre alte PS2- und Xbox-Spiel erscheint nicht als Remake oder Remaster, sondern wird ohne große Verbesserungen erneut veröffentlicht. Neu ist jedenfalls die 4K-Unterstützung für die Xbox One X, PS4 Pro, und die jeweilige Next-Gen-Konsole. Mit dabei ist außerdem ein lokaler Multiplayer-Modus. Eine Version für PC und Mobile soll auf dem Weg sein, und könnte im Laufe des Jahres erscheinen.

"Baldur‘s Gate: Dark Alliance" erschien erstmals am 2. Dezember 2001 für die Playstation 2 und die originale Xbox. Später erhielt das Spiel auch einen Port für die Game Cube und eine Fortsetzung vom Entwickler Snowblind. (red, 07.05.2021)