In Japan wachsen wieder die Zweifel. Foto: Imago/Keizo Mori

Tokio – Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen will die japanische Regierung den Notstand in Tokio und den weiteren Regionen Osaka, Kyoto and Hyogo bis zum 31. Mai verlängern. Zudem solle er in den Präfekturen Fukuoka und Aichi neu ausgerufen werden, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura am Freitag. Diese Maßnahmen werden auch in Hinblick auf die geplante Eröffnung der Olympischen Spiele am 23. Juli in Tokio von der Sportwelt genau beobachtet.

Eine Online-Petition für die Absage hat an den ersten zwei Tagen bereits fast 200.000 Unterschriften gesammelt. Der Zuspruch bei "Stop Tokyo Olympics" spiegelt die Besorgnis der Öffentlichkeit wider, viele sind gegen die Durchführung der bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele während der anhaltenden Corona-Pandemie. Regierung, Organisationskomitee und Internationales Olympisches Komitee (IOC) halten daran fest. (APA, 7.5.2021)