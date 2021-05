Wolfgang Fellner erklärt seine eigene "freiwillige Beurlaubung". Foto: APA/HANS PUNZ

Nach Vorwürfen sexueller Belästigung – zwei Verfahren zu dem Thema laufen vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien – gibt Wolfgang Fellner die Moderation der Sendung "Fellner live" auf seinem Oe24.TV ab. Eine von seiner Mediengruppe beauftragte Wirtschaftskanzlei – BDO Austria – werde mit einer "internen Untersuchung der Vorwürfe nach internationalen Compliance-Regeln beauftragt". Fellner hat die Vorwürfe wie berichtet mehrfach als unwahr zurückgewiesen.

"Bis zur Klärung der Vorwürfe von zwei Ex-Mitarbeiterinnen, die ihm sexuelle Belästigung vorwerfen, wird er die Moderation der Talkshow an seinen Sohn Niki Fellner und die führende Innenpolitik-Journalistin Isabelle Daniel übergeben", ließ die Mediengruppe am Freitag verlauten.

In der Aussendung heißt es weiter: "Diese Untersuchung wird unabhängig von der laufenden Unterlassungs-Klage, die Wolfgang Fellner, um seinen Ruf zu schützen, selbst auf zivilrechtlichem Weg gegen die beiden Ex-oe24-Mitarbeiterinnen vor Gericht laufen hat, durchgeführt."

"Freiwillige Beurlaubung"

Die forensische Abteilung von BDO Austria werde "alle Vorwürfe auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und dann einen detaillierten Schlussbericht erstellen".

Wolfgang Fellner wird so zitiert: "Unabhängig davon, dass bisher kein einziger Vorwurf von sexuellen Übergriffen vor Gericht belegt werden konnte, sondern im Gegenteil alle befragten Zeugen klar ausgesagt haben, dass sie keinen einzigen sexuellen Übergriff beobachtet haben, wähle ich den Weg einer freiwilligen Beurlaubung. Ich will damit jeden Schaden, der durch ungerechtfertigte Vorverurteilungen entstehen könnte, von meinem Unternehmen fernhalten. Mein höchstes Ziel ist es, meine 350 MitarbeiterInnen, die mit einem Höchstmaß an Solidarität – für die ich mich besonders bedanke – hinter mir stehen, zu schützen und zu unterstützen."

Mastermind, Eigentümer

Fellner beurlaubt sich quasi selbst: Stiftungen und Firmen seiner Familie betreiben die Mediengruppe Österreich mit der gleichnamigen Tageszeitung und ihrer Gratisvariante unter dem Titel "Oe24". Unter dieser Marke hat die Fellner-Mediengruppe zudem ein Onlineportal sowie einen TV-Sender. Der bundesweite Radiosender der Familie heißt Radio Austria.

Wolfgang Fellner ist Herausgeber und Mastermind seiner Medien, in einzelnen Gesellschaften ist er auch als Geschäftsführer eingetragen. Die TV-Moderation ist ein Teil seiner Tätigkeit, wenn auch sichtlich eine seiner Lieblingsbeschäftigungen der vergangenen Jahre.

Regelmäßige Auszeiten in Kalifornien

Schon bisher teilt er sich die Moderation von "Fellner live" mit seinem Sohn Niki Fellner, der ebenfalls eine Reihe der dutzenden Firmen in der Mediengruppe sowie Redaktionen führt und teilweise auch besitzt.

Niki Fellner moderiert insbesondere, wenn Fellner seine regelmäßigen Auszeiten vom Österreich/Oe24-Business von zwei bis drei Wochen in seinem Anwesen in Malibu (Kalifornien) nimmt. Niki Fellner war etwa auch operativer Chef bei Österreich/Oe24 bei der Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien Anfang November 2020.

Vor-Fall Springer/"Bild"

Der Prüfungsauftrag durch eine Wirtschaftskanzlei und deren forensische Abteilung folgt der Dramaturgie des deutschen Verlagskonzerns Axel Springer. Der hat den Chefredakteur des Boulevardriesen "Bild", Julian Reichelt, vor wenigen Wochen nach Compliance-Vorwürfen von Machtmissbrauch im Umgang mit Mitarbeiterinnen allerdings dienstfrei gestellt und eine solche Untersuchung beauftragt.

Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner erklärte nach Abschluss der Untersuchung, sein leitender Angestellter Reichelt habe "Fehler gemacht", eine Trennung wäre aber "unangemessen". Es bestehe kein rechtlicher Handlungsbedarf, aber "Änderungsbedarf bei der Führungskultur". Reichelt bekam damals mit Andrea Würzbach eine zweite, gleichberechtigte Chefredakteurin zur Seite gestellt.

(fid, 7.5.2021)