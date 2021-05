Wolfgang Rosam und Silvia Grünberger. Foto: Ian Ehm

Wien – Die PR-Agentur von Wolfgang M. Rosam und Silvia Grünberger holt sich den ersten Platz im Agenturranking des "Horizont".

Gemessen wurden die Netto-Honorarumsätze 2020.

Im Covid-Jahr erreichte Rosam.Grünberger einen Umsatzzuwachs von 8,9 Prozent auf rund 4,2 Millionen Euro. Auf den Rängen zwei und drei des "Horizont"-Rankings folgen Ecker & Partner und Skills.

Für Grünberger machte sich die "Konzentration auf Change PR und Strategieänderung" bezahlt. Rosam sieht eine radikale Veränderung der österreichischen PR-Agenturszene in den letzten zehn Jahren: "Das heißt, PR-Agenturen in Österreich sind zu 90 Prozent kleinteilig, oft EPUs. Und: Früher erfüllten PR-Agenturen den Job, den heute tausende – ausgezeichnete – PR-Abteilungen in Unternehmen selbst erledigen." (red, 7.5.2021)