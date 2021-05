In Graz ist Skaten auf innerstädtischen Plätzen nun verboten. Können Sie diesen Schritt nachvollziehen oder nicht – und was wären Alternativen? Posten Sie im Forum!

Viele Möglichkeiten, einander zu treffen, seinen Hobbys nachzugehen und Sport zu betreiben, gab es in den letzten Monaten nicht. Dass der öffentliche Raum, also Plätze und Parks, daher zu einem beliebten Treffpunkt wurde, dort gegessen, gefeiert und gesportelt wurde, ist naheliegend. Das machte sich auch in der Grazer Innenstadt bemerkbar. So wurden der Kaiser-Josef-Platz und der Lendplatz zu beliebten Orten für Skateboarderinnen und Skateboarder.

In vielen Städten üben Skaterinnen und Skater ihre Tricks. Foto: DAVID GANNON afp

Doch während die Tricks und Sprünge manche Passanten zum Verweilen und Zusehen bewegten, ärgerten sich andere über die Lärmbelästigung. Unter anderen Anrainer der Plätze und die FPÖ, die sich auf der eigens gegründeten Plattform skaterlaerm.at offen gegen die Skaterszene ausspricht. Darauf hat der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) nun reagiert und in Anlehnung an die Straßenverkehrsordnung ein Skateverbot auf Plätzen erlassen, das polizeilich kontrolliert wird. Das Vorgehen ist für diesen User unverständlich:

