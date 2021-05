Attersee oder Adria: Wohin zieht es Sie diesen Sommer? Foto: getttyimages/istockfoto/dinkaspell

Licht am Ende des Tunnels – nun gibt es dieses vielbeschworene Phänomen vielleicht wirklich langsam. Erstens steht der Sommer quasi schon vor der Tür – wenn er sich dieses Jahr auch ganz schön bitten lässt. Zweitens sind immer mehr Menschen durch die Impfung vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt. Und drittens sperren Hotels und Gastronomie bald österreichweit auf. Einem Heimaturlaub steht nun nichts mehr im Weg – außer vielleicht schnell ausgebuchte Quartiere.

Und auch wen das Fernweh nach so langer Zeit ohne Auslandsurlaub weiter weg zieht, der kann sich schon an die Reiseplanung und -buchung machen. Die Adriaküste, die griechische Insel oder der langersehnte Heimatbesuch bei der Familie scheinen greifbar nah. Auch im STANDARD-Forum wird schon vom Sommer geträumt:

Wohin zieht es Sie diesen Sommer?

Bleiben Sie lieber noch in Österreich oder reisen Sie in fernere Gefilde? Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung? Wie nehmen Sie die Buchungslage wahr – oder wird die Buchung bei Ihnen dieses Jahr eher eine Last-Minute-Entscheidung? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 10.5.2021)