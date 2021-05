Auftakt mit "Der Theatermacher" am 26. Mai, Lydia Haider lädt ab 28. Mai zur "Volksordination", Jandls "Der Raum" feiert Premiere und zwei Konzerte mit The Notwist

Auf, auf, auf: Das frisch sanierte Volkstheater öffnet wieder seine Pforten! Foto: Karl Schöndorfer / TOPP

Wien – Monatelang hat Neo-Volkstheater-Intendant Kay Voges darauf gewartet, das frisch sanierte Haus zu eröffnen. Nun ist es ab 26. Mai soweit – wenn auch nur für kurze Zeit. Denn ab Mitte Juni nützen die Wiener Festwochen die Bühne als Spielstätte. Davor stehen aber noch Bernhards "Der Theatermacher", Becketts "Endspiel", Jandls "Der Raum" und "Black Box " auf dem Programm.



Den Auftakt macht "Der Theatermacher" von Thomas Bernhard in der Regie von Kay Voges. Die für Wien umbesetzte Neufassung der Komödie feiert am 26. Mai Wien-Premiere. Ernst Jandls "Der Raum", mit dem das Volkstheater ursprünglich schon im Winter starten wollte, steht ab dem 28. Mai auf dem Programm. Am 2. Juni folgt dann Samuel Becketts "Endspiel", das Voges aus Dortmund mitgebracht hat. Ein Wiedersehen gibt es am 5. und 6. Mai auch mit dem erfolgreichen Audiowalk "Black Box" von Stefan Kaegi/Rimini Protokoll, der die Besucher einzeln durch das Haus führt.



Auch zwei Konzerte der Band The Notwist, die mit "Vertigo Days" ihr erstes Album seit sechs Jahren vorstellen, stehen am 29. und 30. Mai auf dem Programm. Darüber hinaus lädt Hausautorin Lydia Haider ab 28. Mai zu "Sprechstunden" in ihre "Volksordination" ins "Führerzimmer" des Theaters. Termine hierfür können unter ordination@volkstheater.at gebucht werden. Noch bevor der Vorhang aufgeht, feiern Jonathan Meese, Schauspieler Bernhard Schütz und Dramaturg Henning Nass am 12. Mai den 100. Geburtstag von Joseph Beuys. "1000 Jahre Boys" wird im Livestream direkt von der Hauptbühne übertragen. (APA, 7.5.2021)