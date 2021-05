Bürgeranwalt, An seiner Seite, Napoleon – Metternich, James Bond – Der Hauch des Todes, Out of Sight, Star Wars: The Bad Batch, Intergalactic, Jupiter's Legacy, Lu von Loser – dazu die Radiotipps: Justizministerin im Ö1-Journal zu Gast

Im Leben der schwangeren Musikerin Lu läuft nichts, wie es soll. Ihren Unmut darüber bekommen ihre Mitmenschen ab. Regisseurin, Autorin und Hauptdarstellerin Alice Gruia erzählt in der achtteiligen Serie "Lu von Loser" ihre "Sadcom" – in der ZDF-Mediathek.

Foto: ZDF und Paul Essex

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: Transsexualität und das Bundesheer. / Nachgefragt: Gibt es endlich Erleichterungen bei der Unterstützung für 24-Stunden-Betreuerinnen? / Das Fliegen in Corona-Zeiten. Bis 18.20, ORF 2

20.15 EHEFRAU UND JUBILARIN

An seiner Seite (D 2021, Felix Karolus) Charlotte hat ihren erfolgreichen Mann (Peter Simonischek) als Stardirigenten ein Leben lang durch die ganze Welt begleitet und unterstützt. Am Ende seiner beruflichen Laufbahn ist sie damit konfrontiert, ihr Leben und damit verbundene Versäumnisse überdenken zu müssen. Senta Berger in einer intensiven Auseinandersetzung mit den Bilanzen eines Lebens. Die Schauspielerin feiert am 13. Mai ihren 80. Geburtstag. Bis 21.50, ORF 2

20.15 MOMENTE

Napoleon – Metternich: Der Anfang vom Ende (F/D 2021, Mathieu Schwarz, Christian Twente) Dresden, 26. Juni 1813: Im Palais Brühl-Marcolini in der Vorstadt Ostra bei Dresden stehen sich der Diplomat Klemens Graf von Metternich und Kaiser Napoleon I. gegenüber. Ein Schlüsselmoment europäischer Geschichte, den diese Arte-Produktion in Form eines Dokudramas nacherzählt. Mit David Sighicelli und Pierre Kiwitt als Hauptakteure. Bis 21.45, Arte

20.15 GESCHÜTTELT

James Bond 007 – Der Hauch des Todes

(GB 1986, John Glen) Bond, James Bond, zwischen Bratislava, Wien und Afghanistan: Timothy Dalton versucht, in die Fußstapfen seiner in Coolness und Agentendarstellerei versierteren Vorgänger Connery, Lazenby und Moore zu treten, nur gelingt es ihm nicht. Sehenswert: wie Wien als Kulisse zu Bratislava umfunktioniert und später tatsächlich als Wien dargestellt wird. Bis 22.35, Servus TV

1.00 SCHÖN SIND SIE SOWIESO

Out of Sight (USA 1998, Steven Soderbergh)

Die Polizistin Karen Sisco verschaut sich in den charmanten Bankräuber Jack Foley. Ein Film, smart und fotogen wie seine damals noch unverbrauchten Hauptdarsteller George Clooney und Jennifer Lopez. Bis 2.55, ZDF

STREAMINGTIPPS

SUPERTRICKS

Star Wars: The Bad Batch Disney+ knüpft mit der Animationsserie nahtlos an The Clone Wars an. Hier geht es um die Clone Force 99, eine Elite- und Experimental-Kloneinheit, mit der nicht zu spaßen ist, die aber die gefällige Mischung aus Action, Humor und Querverweisen verspricht. Disney+

SUPERFRAUEN

Intergalactic 2143. Die schlechte Nachricht: Die Welt ist hin. Die gute Nachricht: Man kann wieder in Bars abhängen! Rekrutin Ash Harper will ein wenig Freizeit genießen, findet sich aber kurzerhand im Orbit mit gemeinen Frauen am Stand rotieren. Rasante Flottenjagd ohne Verschnaufpause. Sky

SUPERMYTHEN

Jupiter’s Legacy Superstark sein allein reicht nicht, es geht darum, die Kraft richtig einzusetzen. "Die Bösen sind auch Menschen", erklärt Daddy seiner Tochter. Die hat gerade einen gemeinen Spielgefährten mittels Superpower vom Rasen geblasen. Von den Mühen junger Superhelden. Netflix

SUPERVERLIERERIN

Lu von Loser Die 32-jährige Musikerin Lu ist schwanger, kann und will sich aber nicht mit ihrer neuen Rolle anfreunden. Ihren Frust bekommen die Menschen in ihrer Umgebung ab, und daraus zieht Erfinderin und Hauptdarstellerin Alice Gruia die Komik für ihre "Sadcom". ZDF-Mediathek (Doris Priesching, 8.5.2021)