Einen Sieg im Ländle könnte die Austria gut gebrauchen. Foto: APA/Pfarrhofer

Altach/Wien – Mit Jochen Fallmann als Vertreter des erkrankten Peter Stöger und frischen Kräften ist die Austria zum Bundesliga-Spiel in Altach aufgebrochen. Für die Wiener zählt im "Ländle" am Samstag nur ein Sieg, um einerseits an den in der Qualifikationsgruppe führenden Hartbergern dran zu bleiben und andererseits die SV Ried nicht im Nacken zu haben. Zwei Zähler fehlen der Austria vier Runden vor Saisonende auf die Steirer, die Innviertler liegen drei Punkte hinter den Wienern.

Zum Auftakt der Quali-Gruppe gewann die Austria das Duell mit Altach in Wien nach späten Toren mit 2:0. Den drei Zähler vor Schlusslicht St. Pölten liegenden Tabellenzehnten erwartete Fallmann auch im Schnabelholz abwartend. "Altach steckt noch voll im Abstiegskampf. Sie werden versuchen, sich über Konter in Szene zu setzen und über Standardsituationen. Wir müssen ballsicher sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir in Führung gehen, muss Altach auch etwas machen", meinte Fallmann.

Für den 42-Jährigen ist es das Oberhaus-Comeback an der Seitenlinie, nachdem er bis September 2017 beim SKN St. Pölten in der Bundesliga gearbeitet hatte. "Ich habe natürlich nicht damit gerechnet. Es wäre mir lieber, wenn alle an Bord wären, aber ich nehme die Situation an", sagte Fallmann. Neben Stöger fallen auch Assistenzcoach Gerhard Fellner und Athletiktrainer Gerald Linshalm aus. Vom regulären Betreuerstab ist noch Torhütertrainer Alex Bade fit. Im Training half zuletzt der nun als Physiotherapeut bei den Austrianern arbeitende Ex-Profi Florian Metz aus.

Start mit Schlüsselspiel

Die neue Amtszeit von Gerald Baumgartner als Trainer des SKN St. Pölten beginnt mit einem Schlüsselspiel. Der 56-Jährige tritt mit dem Schlusslicht am Samstag auswärts gegen den Vorletzten Admira an. Der Rückstand auf die Südstädter beträgt zwei Punkte, eine Niederlage in der BSFZ Arena sollte also dringend vermieden werden. "Verlieren ist verboten, das ist klar", erklärte Baumgartner.

Mit einem Sieg könnte St. Pölten drei Runden vor Schluss im Idealfall sogar von Platz sechs auf Platz vier vorstoßen, doch mit derartigen Rechenspielen beschäftigt sich Baumgartner nicht. "Wir wollen einfach einen soliden, guten Auftritt hinlegen. Wenn wir das hinkriegen, werden wir uns belohnen", meinte der Salzburger. Zuletzt sei die Mannschaft oft unter Wert geschlagen worden. "Die Ergebnisse haben nicht gepasst, aber die Leistungen schon. Es steckt viel Qualität im Team, die Jungs haben was drauf."

Klares Hartberger Ziel

Der TSV Hartberg hat ein klares Ziel vor Augen. Die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga soll in den vier Runden vor dem Play-off um einen Europacup-Startplatz nicht mehr abgegeben werden. Als Sieger dürften die Hartberger dann mit Heimvorteil – und Zuschauern auf den Rängen – ins Duell mit dem Zweiten der unteren Gruppe gehen. Auf dem Weg dorthin wäre ein Erfolg gegen die SV Ried wichtig.

Die Innviertler sind jedoch kein Lieblingsgegner. In dieser Saison setzte es für Hartberg zwei Niederlagen, einmal trennten sich die Teams mit einem Remis. Zuletzt siegten die Rieder Anfang April mit 3:2. "Ried haben wir leider nie besiegt. Wir werden im nächsten Spiel Dinge anders machen müssen", sah Hartbergs Trainer Markus Schopp einen Stachel im Fleisch der Steirer. Er warnte vor allem vor Stürmer Marco Grüll. "Er ist überragend", sagte Schopp über den künftigen Rapid-Profi. (APA, red, 7.5.2021)

Bundesliga, Samstag – Qualifikationsgruppe, 7. Runde:

FC Admira – SKN St. Pölten (Maria Enzersdorf, BSFZ Arena, 17.00 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 0:5 (h), 2:2 (a), 1:0 (a)

Admira: Leitner – Aiwu, Datkovic, Bauer – Maier, Kerschbaum, Malicsek, Vorsager, Lukacevic – Atanga, Wooten

Ersatz: Hadzikic – Gartner, Ostrzolek, Starkl, Kadlec, Kronberger, Breunig

Es fehlen: Tomic (Knöchelbruch), Rath (Patellasehne), Sax (Hüftprobleme), Babuscu (nach Knie-OP)

St. Pölten: Riegler – Steinwender, Luan, Drescher, Muhamedbegovic – Luxbacher, Servania – Schütz, Tetteh, Booth- Hugi

Ersatz: Gremsl – Majnovics, Tanzmayr, Halper, Pokorny, Schulz, R. Ljubicic, Davies, Schütz

Es fehlen: Schmidt (gesperrt), Tursch (Kreuzbandriss), Asadi (Mittelfußknochenbruch)

* * *

TSV Hartberg – SV Ried (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 0:2 (a), 1:1 (h), 2:3 (a).

Hartberg: Swete – Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem – Horvat, Nimaga – Flecker, Rep, Horvath – Tadic

Ersatz: Sallinger – Rakowitz, Heil, Ried, Ertlthaler, Chabbi, Schmerböck

Es fehlen: Kainz, Gollner (beide gesperrt)

Ried: Sahin-Radlinger – Reiner, Reifeltshammer, Boateng – Wießmeier, Ziegl, Nutz, Offenbacher, Lercher – Bajic, Grüll

Ersatz: Gütlbauer – Lackner, Meisl, Kerhe, Satin, Gragger, Borsos, Gschweidl

Fraglich: Canadi (angeschlagen)

* * *

SCR Altach – FK Austria Wien (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (h), 1:5 (a), 0:2 (a).

Altach: Kobras – Dabanli, Zwischenbrugger, Bumberger – Thurnwald, Casar, Haudum, Wiss, Edokpolor – Maderner, Fischer

Ersatz: Casali – Subotic, Karic, Meilinger, Oum Gouet, Schreiner, Tartarotti, Stefel, Bukta, D. Nussbaumer

Es fehlen: Netzer (Leistenverletzung), Obasi (Achillessehnenriss)

Austria: Pentz – Teigl, Schösswendter, Palmer-Brown, Poulsen – Martel, Ebner – Sarkaria, Fitz, Wimmer – Monschein

Ersatz: Kos – Handl, Madl, Zwierschitz, Suttner, Grünwald, Zeka, Pichler

Es fehlen: Demaku (Schulter), Jukic (krank)

Fraglich: Djuricin (Knöchel)