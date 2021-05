Sturm hat Salzburg in dieser Saison bereits zweimal geschlagen – Rapid will gegen WAC Platz zwei absichern

Sturm weiß wie man Salzburg in die Schranken weist. Foto: APA/Krug

Graz/Salzburg – Kann Salzburg auf dem Weg zum nächsten Meistertitel noch jemand aufhalten? Falls ja, müssten sich die "Bullen" im Meistergruppen-Endspurt eine Serie von Niederlagen einfangen. "Wir wollen Meister werden und wir brauchen vier gute Leistungen", stellte Coach Jesse Marsch klar. Dass Sturm Graz gegen Salzburg gewinnen kann, ist verbrieft. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es in der Merkur-Arena zum bewerbsübergreifend insgesamt fünften Saisonduell, zweimal siegte Sturm.

"Wir haben zwei Mal in diesem Jahr gelernt, dass Graz eine gute Mannschaft ist und eine super Leistung abliefern kann", lobte Marsch die Steirer. "Sie spielen intensiv. Sie sind gut gegen den Ball und auch im Umschalten eine gute Mannschaft. Wir brauchen unser bestes Niveau über 90 Minuten." Vor der englischen Woche ließ der nach der Saison zu Leipzig abwandernde US-Amerikaner anklingen, dass er eher auf bewährte Kräfte vertrauen wird. "Unser Ziel ist, jetzt immer mit der stärksten Mannschaft zu spielen. Die Punkte sind wichtig", betonte er. Ein Dreier am Sonntag, "dann ist Mittwoch ein Finale (gegen Rapid, Anm.)" – und womöglich eine Titelparty.

Rapid will Platz zwei einzementieren

Rapid kann am Sonntag im Kampf um Endrang zwei wohl endgültig für klare Verhältnisse sorgen. Mit einem Heimsieg über den WAC müssten die Konkurrenten Sturm Graz und LASK in den letzten drei Runden schon mindestens sieben Punkte auf die Hütteldorfer aufholen, um sich selbst zum Vizemeister zu küren – ein äußerst unrealistisches Szenario, wie auch Trainer Dietmar Kühbauer bestätigte.

"Mit drei Punkten hätten wir den zweiten Platz komplett abgesichert, damit hätten wir unser Saisonziel komplett erreicht", erklärte der 50-Jährige, der auf härtere Gegenwehr als beim 8:1 in Wolfsberg vor etwa einem Monat eingestellt ist. "Dieses Ergebnis dürfen wir nicht mehr im Kopf haben. Der WAC wird alles versuchen, um oben dabei zu bleiben, deshalb sind wir gewarnt", sagte Kühbauer. "Es wäre ganz, ganz blöd von uns zu glauben, dass sie uns den roten Teppich ausrollen und wir müssen nur drauf spazieren."

LASK will Trendumkehr

Der LASK wartet seit vier Spieltagen auf einen vollen Erfolg. Den zuletzt im Cup-Finale unterlegenen Linzern droht das Szenario, am Ende der Saison womöglich mit leeren Händen dazustehen, wenn es so weitergeht. Am Samstag soll im Heimspiel gegen die WSG Tirol eine Trendumkehr her. Doch die Truppe von Thomas Silberberger darf frohen Mutes nach Oberösterreich reisen, immerhin hat man die letzten beiden Duelle mit den Linzern gewonnen.

Bei beiden Teams stehen die Vorzeichen nicht günstig. Der bisher letzte LASK-Sieg war ein 2:1 gegen den WAC in der 24. Runde – der bis dato einzige des Tabellenvierten im Rahmen der Meisterrunde. Die WSG ist seit zwei Spieltagen ohne vollen Erfolg. (APA, red, 7.5.2021)

Bundesliga, Sonntag – Meistergruppe, 7. Runde:

SK Sturm Graz – RB Salzburg (Graz, Merkur Arena, 14.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 3:1 (a), 2:1 (h), 1:3 (a), 0:4 (h/Cup)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Geyrhofer, Huspek, Ljubic, F. Mwepu, Friesenbichler, Balaj

Es fehlen: Ingolitsch (Knieverletzung), Trummer (Trainingsrückstand)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Bernede, Junuzovic, Aaronson – Berisha, Daka

Ersatz: Mantl – Farkas, Solet, Affengruber, Seiwald, Bernardo, Sucic, Okafor, Adeyemi

Es fehlen: Vallci (Achillessehnenriss), Camara, Koita (beide Doping-Sperre)

* * *

LASK – WSG Tirol (Pasching, Raiffeisen-Arena, 14.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (a), 2:4 (h), 0:2 (a)

LASK: Schlager – Filipovic, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Madsen, Renner – Michorl, Balic, Goiginger

Ersatz: Gebauer – Ramsebner, Grgic, Reiter, Müller, Altunbas, Sabitzer, Eggestein

Es fehlen: Wiesinger (Bandeinriss im Sprunggelenk), Raguz (Trainingsrückstand), Potzmann (Muskelprobleme), Gruber (Kreuzbandriss), Karamoko (Adduktoren)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Pranter, Baden Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Buchacher, Hager, Gölles, Anselm, Smith, Naschberger, Toplitsch, Rieder

Es fehlt: Dedic (Muskelverletzung)

* * *

SK Rapid Wien – Wolfsberger AC (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 4:3 (a), 1:0 (h), 8:1 (a)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – Petrovic, D. Ljubicic – Schick, Fountas, Ritzmaier – Kara

Ersatz: Gartler – Sonnleitner, Greiml, Grahovac, Arase, Knasmüllner, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle im Aufbautraining)

WAC: Kuttin – Novak, Baumgartner, Muharemovic, Giorbelidze – Stratznig – Wernitznig, Liendl, Taferner – Röcher, Joveljic

Ersatz: Kofler – Henriksson, Lercher, Lochoshvili, Stratznig, Jasic, Dieng, Vizinger

Es fehlen: Leitgeb (gesperrt), Peretz, Sprangler (beide Mittelfußknochenverletzung)

Fraglich: Henriksson, Lercher (beide angeschlagen)