Neben Tanzvideos und Memes wächst in dem sozialen Medium auch eine große Lese-Community heran

Tiktok ist in den letzten Jahren zu einer Plattform herangewachsen, auf der sich junge Internetnutzer in kurzen Videos über verschiedenste Interessen austauschen – sei das durchs Tanzen, Singen oder Schauspielern. In den vergangenen Monaten nutzten einige Jugendliche das soziale Netzwerk vermehrt dafür, ihre Liebe zu Büchern zu verbreiten und mit ihren Vorschlägen und Kritiken den internationalen Buchmarkt aufzumischen.

Persönliche Vorschläge

"Booktok", heißt der Hashtag, um den sich der aktuelle Trend entwickelte. In den Kurzvideos, die mit diesem Stichwort gekennzeichnet sind, listen Leser ihre aktuellen Büchervorschläge auf und geben oft auch Feedback zu ihnen. Die Listen orientieren sich dabei an bestimmten Themen, Sternzeichen oder Schwerpunkten wie psychische Gesundheit oder Feminismus. In manchen Videos dokumentieren und kommentieren die Jugendlichen auch ihren Leseprozess.

Am beliebtesten sind dabei Genres wie Fantasy, Romantik und sogenannte "Young Adult"-Bücher. Besonders viel Aufmerksamkeit scheint Literatur zu erhalten, die traurig oder inspirierend ist und Lesende berührt. Anders als auf Internetblogs, Youtube-Kanälen oder Bestsellerlisten sind nicht nur brandneue Titel zu finden, viele Tiktok-Nutzer teilen auch Werke, die mehrere Jahre alt sind.

Bücherlesen ist ästhetisch

Neben Vorschlägen und Kritiken zu Romanen tauschen auch einige Nutzer Tipps fürs ungestörte Lesen aus oder versuchen Lesemuffel für Bücher zu begeistern. Die Ästhetik und Stimmung der Bücher sowie die Besonderheit der Aktivität spielen in den Videos eine tonangebende Rolle. Oft sind Tiktoker vor aufgeräumten, nach Farben sortierten Bücherregalen zu sehen oder zeigen sich beim gemütlichen Lesen vor einem offenen Fenster, während es gewittert. Die meisten Videos sind mit Effekten und Hintergrundmusik unterlegt, um die Stimmung der erwähnten Bücher widerzuspiegeln.

Chance für Büchermarkt

Die Größe des jungen, bücherlesenden Publikums, das sich auf Tiktok versammelt, ist bemerkenswert. Die beliebtesten Booktoks der Plattform sammeln jeweils mehr als eine halbe Million Klicks. Laut Tiktok wurde der Hashtag insgesamt über 8,4 Milliarden Mal aufgerufen. Die Beliebtheit einzelner Buchtitel auf Tiktok wirke sich deutlich auf ihre Verkaufszahlen aus, berichtete US-Marktforscher NPD Books. Bücher wie "The Song of Achilles" (2012) von Madeline Miller seien Anfang 2021 um das Zehnfache öfter gekauft worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Tiktoks Einfluss auf Lesertrends und der neue Zugang zur jungen Kundschaft sind auch für Verlage und Buchhändler nicht uninteressant. So hat die US-amerikanische Buchhandelskette Barnes and Noble dem Trend bereits eine eigene Kategorie namens "Booktok" gewidmet. Auch in den Filialen soll es eigene Regale für Bücher geben, die zurzeit auf der Plattform kursieren. Ebenfalls im sozialen Netzwerk vertreten ist der Verlag Penguin unter dem Namen "Penguin Teens". Der Kanal produziert vor allem unterhaltende Inhalte rund um aktuelle Entwicklungen wie Verfilmungen populärer Buchreihen oder Buchtipps.

Deutschsprachiger Raum

Die meisten Videos sind auf Englisch betitelt, was jedoch nicht zwingend bedeuten muss, dass die Nutzer auch englischsprachig sind. Der Trend scheint im deutschsprachigen Raum angelangt zu sein, denn immer wieder sind Nutzer zu finden, die anmerken, dass sie aus Deutschland stammen, und oft werden auch Bücher auf Deutsch vorgeschlagen. (hsu, 8.5.2021)